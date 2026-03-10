Air Europa vuela a Chile en código compartido con Sky Airline

Air Europa ha firmado un nuevo acuerdo de código compartido con Sky Airline que le permite volar a Santiago de Chile desde Lima y sumar nuevos destinos domésticos en Perú.

Con la firma del nuevo acuerdo comercial, Air Europa incorpora Chile a su red en el continente americano, consolidando su posición en Latinoamérica.

Con este acuerdo, desde el pasado 1 de marzo, los clientes de Air Europa pueden volar entre Lima y la capital chilena a bordo de SKY Airline.

Asimismo, el acuerdo incluye la operación en código compartido en otras cinco rutas regionales desde Lima hacia destinos como Cuzco, Arequipa, Iquitos, Trujillo y Tarapoto.

La colaboración entre ambas aerolíneas contempla, además, una futura ampliación sujeta a las autorizaciones correspondientes.

De este modo, Air Europa prevé incorporar en breve nuevos destinos a los que volar en código compartido desde Santiago de Chile, entre los que figuran Salvador de Bahía y São Paulo, en Brasil, así como Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires (Argentina).

En la actualidad, Air Europa cuenta con cerca de un centenar de acuerdos de código compartido con otras líneas aéreas, lo que le permite operar bajo este formato más de 170 rutas, la mitad de ellas en América.