El Nikkei y el Kospi celebran con subidas del 5% el acuerdo entre EEUU e Irán

Las principales bolsas asiáticas han cerrado la sesión de este lunes con subidas del entorno del 5% en el caso de los índices de referencia de la Bolsa de Tokio y la Bolsa de Seúl, después del anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz.

En el caso del Nikkei 225, principal índice de la Bolsa de Tokio, el selectivo ha despedido la sesión del lunes con una subida del 4,99% para registrar un cierre récord de 69.317,50 puntos.

De este modo, en lo que va de año el selectivo tokiota se anota una revalorización del 33%.

De su lado, el índice Kospi de la Bolsa de Seúl ha concluido la jornada del lunes con una subida del 5,20% para cerrar en 8.545,98 puntos. De tal modo, en lo que va de año el selectivo surcoreano avanza un 98%.

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En cuanto a las bolsas chinas, el índice SSE de la Bolsa de Shanghái se anotaba una subida del 1,61%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong ganaba un 0,54% y el CSI300 subía un 2,39%.