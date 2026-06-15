Repsol cae más de un 5% en Bolsa tras el descenso del precio del petróleo a 83 dólares

Repsol caía más de un 5% en Bolsa en los primeros compases de la apertura de este lunes tras anunciarse un acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico para la circulación del petróleo y el gas mundial, lo que ha llevado al precio del petróleo a hundirse casi un 5%.

En concreto, los títulos de la energética sufrían una caída del 5,25%, hasta los 21,53 euros, siendo el valor que más bajaba de todo el Ibex 35, que ha superado por primera vez en su historia la cota de los 19.100 puntos.

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El precio del Brent bajaba un 5%, llegando a cotizar el barril de petróleo de referencia para Europa en 83 dólares, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 80 dólares, tras abaratarse un 5,7%, mínimo de dos meses.

La caída del precio del petróleo en las primeras horas de este lunes se produce después de que este domingo el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciase que el acuerdo con Irán incluye el levantamiento inmediato del bloqueo del estrecho de Ormuz.

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"El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales.

"Por la presente autorizo la total apertura sin peajes del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, por la presente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de EEUU", ha añadido Trump en referencia al cierre perimetral de Ormuz impuesto por la Armada estadounidense en respuesta al cierre del paso por parte de Irán.

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El presidente de EEUU ha emplazazo así a los "buques del mundo" a "encender motores". "¡Que fluya el petróleo!", ha recalcado.

El acuerdo de paz, que se firmará el próximo viernes en Suiza, incluye el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido Líbano. Trump precisó que el estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Irán.

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"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el mandatario estadounidense.