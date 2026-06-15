La ONU alerta de la expansión de drogas sintéticas en Asia ante aumento de incautaciones

Bangkok, 15 jun (EFE).- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertó este lunes sobre la expansión del tráfico de drogas sintéticas en Asia, tras un aumento drástico en las incautaciones de metanfetamina y ketamina, y la convergencia del narcotráfico con las redes de ciberestafas.

En 2025, los decomisos de metanfetamina alcanzaron las 349 toneladas, un aumento del 48 % con respecto al récord del año anterior y más de cinco veces la cantidad incautada hace una década, apunta UNODC en su informe, "Drogas sintéticas en Asia Oriental y Sudoriental: Últimos avances y desafíos 2026".

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En el mismo periodo, las incautaciones de ketamina también batieron récords, alcanzando las 52,5 toneladas, un aumento del 185 % con respecto a 2024, incluso en países con tradicionalmente bajos índices como Japón y Corea del Sur, lo que sugiere, según UNODC, una expansión en los mercados.

"A medida que se expanden la capacidad de producción, las redes de tráfico y la demanda, queda claro que el mercado no se está contrayendo, sino que se está consolidando y expandiendo a nuevas áreas", declaró en un comunicado Delphine Schantz, Representante Regional de la UNODC para Asia Sudoriental y el Pacífico.

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El informe también incide en la creciente convergencia entre la producción ilícita de estupefacientes y la industria de ciberestafas a raíz de las evidencias obtenidas por redadas policiales en países como Birmania, sumido en el caos tras el golpe de Estado de 2021.

A las mafias del narcotráfico, que llevan décadas operando en zonas de Birmania -el mayor productor de opio del mundo- controladas tanto por guerrillas étnicas como por grupos próximos al Ejército, se han sumado en los últimos años los centros de estafa en línea, ubicados generalmente cerca de la frontera con China y Tailandia, y con víctimas en todo el mundo, también España y Latinoamérica.

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Las mafias han estado "operando en paralelo, compartiendo protección, logística y redes financieras", apunta el informe.

"La ubicación conjunta de laboratorios de drogas e infraestructura de estafas no es una coincidencia (...) La economía ilícita en esta región se está integrando y diversificando cada vez más, y el narcotráfico impulsa esa expansión y, a su vez, se beneficia de ella", señala Schantz.

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Otra preocupación creciente es la rápida propagación del etomidato, un anestésico farmacéutico que se consume principalmente con vapeadores, debido a que los precursores químicos para fabricarlo permanecen fuera de los marcos de control.

"La rápida proliferación de esta sustancia ilustra la rapidez con la que pueden afianzarse nuevas amenazas en el este y el sudeste asiático", apunta UNODC, que pide a las autoridades endurecer su legislación con respecto a este producto.

China se convirtió en 2023 en el primer país en calificar el etomidato como estupefaciente e imponer penas de prisión a su consumo, algo que imitó en septiembre de 2025 Singapur, que también prohíbe el uso de vapeadores. EFE