IAG, Amadeus y eDreams se disparan en Bolsa tras el acuerdo de paz entre EEUU e Irán

Las acciones de IAG, Amadeus y eDreams disparaban su precio en los primeros compases de la sesión de este lunes tras el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que será firmado este viernes en Suiza.

Los tres valores turísticos acogían con fuertes ganancias el acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Próximo y el descenso de los precios del petróleo tras anunciarse la reapertura, casi inmediata, del estrecho de Ormuz, enclave estratégico por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

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En concreto, las acciones de IAG se revalorizaban algo más de un 4% a las 9.22 horas, hasta los 5,25 euros por título, en tanto que las de Amadeus subían un 4,6%, hasta los 53,3 euros por título.

Por su parte, los títulos de eDreams avanzaban más de un 6%, hasta los 4,76 euros por acción.

Este domingo el presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo de paz con Irán, que incluye el levantamiento inmediato del bloqueo del estrecho de Ormuz, por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

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Esto ha llevado a los precios del petróleo Brent, de referencia en Europa, a bajar más de un 4% y situarse en el entorno de los 83 dólares por barril.

El 'holding' aeronáutico IAG, del que forman parte las aerolíneas British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level reconoció recientemente que el aumento del precio del combustible por la guerra en Irán "inevitablemente" provocará unos beneficios inferiores a los previstos inicialmente para 2026.

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La compañía calculaba el pasado mes de mayo que la guerra le iba a costar unos 1.600 millones de euros más en combustible de los previstos en febrero.

En todo caso, IAG descartó, durante la presentación de sus resultados del primer trimestre, problemas con la disponibilidad de combustible en sus mercados principales.