Rusia se desvincula del incendio en la catedral de la Dormición de Kiev y apunta a un Patriot como responsable

El Gobierno de Rusia se ha desvinculado este lunes del incendio registrado en la catedral de la Dormición de Kiev durante su último "ataque masivo" contra la capital de Ucrania y otras ciudades del país y ha achacado el suceso al impacto de un misil lanzado "por un sistema de defensa antieárea estadounidense Patriot", después de que las autoridades ucranianas responsabilizaran directamente a Moscú de lo sucedido.

"Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa no planifican ni ejecutan ataques contra infraestructuras civiles", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso, que ha apuntado que "informaciones confirmadas" señalan que el complejo del monasterio de las Cuevas de Kiev "fue alcanzado por un misil del sistema antiaéreo estadounidense Patriot".

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"Una de las razones del mal funcionamiento de este sistema podría ser que países occidentales transfirieron al régimen de Kiev misiles caducados", ha apuntado en un breve mensaje en redes sociales, después de que Ucrania denunciara cuatro muertos en Kiev y cinco en Járkov a causa de los ataques rusos y señalara que los bomberos trabajan para extinguir las llamas en la historia catedral de la Dormición.

Previamente, la cartera había confirmado "un ataque masivo" con "armas de precisión y largo alcance" contra Kiev y las ciudades de Járkov y Dnipró, en lo que describe como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev".

Así, señaló que el objetivo del ataque han sido "instalaciones de la industria de defensa" en las citadas ciudades, así como "bases aéreas militares y centros de material" en Ucrania. "Los objetivos del ataque han sido logrados. Todos los objetos señalados han sido alcanzados", zanjó.

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Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha recalcado que el hecho de que la catedral de la Dormición haya sido alcanzada supone "uno de los crímenes más graves cometidos por Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha". "Es una iglesia cuya historia data del siglo XI", ha recordado, al tiempo que ha puntualizado que los equipos del Servicio Estatal de Emergencias han logrado apagar las llamas en el tejado del complejo.

En esta línea, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha destacado que el presidente ruso, Vladimir Putin, "puso para siempre su nombre en la lista de los peores bárbaros de la historia" por el ataque contra el monasterio de las Cuevas de Kiev, "uno de los lugares más sagrados de la cristiandad". "Debe ser maldito durante siglos, y perderá esta guerra", ha remarcado.

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