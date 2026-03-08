Reciben el alta en Sri Lanka 22 marineros del buque iraní hundido esta semana por un submarino de EEUU

Las autoridades de Sri Lanka han confirmado que 22 marineros de la fragata iraní 'Dena', hundida el pasado miércoles en aguas internacionales por un submarino de EEUU cuando regresaba de un ejercicio en India, han recibido el alta y se encuentran ya en una base de la fuerza aérea ceilandesa pendientes de una difícil repatriación por el conflicto actual.

El barco, con unos 180 marineros a bordo, acabó hundido en el fondo del océano Índico. Los servicios de rescate ceilandeses salvaron a 32 y 84 cuerpos sin vida han sido recuperados. Una decena de marineros siguen recibiendo atención médica en el hospital de Karapitiya, de los cuales ocho siguen estado grave.

El buque auxiliar naval iraní 'Bushehr' y sus 208 tripulantes también han sido evacuados a Sri Lanka. La tripulación ha sido trasladada a la Base Naval de Welisara para controles médicos y registro, se espera que el barco sea escoltado hasta el puerto de Trincomalee y sus tripulantes están recibiendo también el tratamiento de no combatientes.

Las autoridades de Sri Lanka han defendido que las operaciones de rescate fueron iniciadas de conformidad con sus obligaciones con el derecho Internacional y, dado lo delicado de la cuestión, han eludido pronunciarse sobre las circunstancias del ataque ante el arreón de críticas recibidas por el Ejército estadounidense.

"El Ministro de Asuntos Exteriores, Vijitha Herath, reiteró que Sri Lanka no apoyará a ninguna de las partes involucradas en el conflicto.

"Sri Lanka no tiene la intención de apoyar a ninguna de las partes en este incidente y seguirá tratando el asunto en el marco de sus obligaciones jurídicas internacionales", ha declarado este fin de semana el ministro de exteriores, Vijitha Herath, en comentarios recogidos por el 'Daily Mirror'.

El Mando para el Indopacífico del Ejército de EEUU, el INDOPACOM, ha respondido este pasado sábado a las dos principales críticas recibidas: que atacó un barco desarmado y que no prestó ayuda a los marineros que se estaban ahogando.

"Falso" en ambos casos, ha hecho saber en redes sociales, sin dar más explicaciones, antes de garantizar que las operaciones de rescate llevadas a cabo por Sri Lanka fueron planificadas por militares norteamericanos, "de acuerdo con la ley del conflicto armado".