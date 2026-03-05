La misión ESCAPADE de la NASA estudiará por qué Marte ha cambiado tanto: Fue cálido, acuoso y con una atmósfera espesa

La misión ESCAPADE de la NASA ha puesto en funcionamiento todos sus instrumentos científicos desde el 25 de febrero, con el objetivo de proporcionar información detallada sobre el entorno marciano que sea útil tanto para futuras misiones humanas como para optimizar las comunicaciones en Marte. Según informó el medio Europa Press, ESCAPADE utiliza dos vehículos gemelos, los primeros orbitadores coordinados para estudiar la atmósfera marciana, y busca comprender los efectos del viento solar en el planeta rojo y explicar la pérdida de su atmósfera.

El programa ESCAPADE, cuyo nombre corresponde a las siglas en inglés de Exploradores de la Aceleración y Dinámica del Escape y el Plasma, fue lanzado el 13 de noviembre de 2025. El propósito central de la misión es investigar cómo Marte pasó de ser un planeta cálido y con agua líquida, envuelto en una atmósfera densa, a su estado actual, frío y seco, cubierto por una capa atmosférica fina. Este cambio se atribuye principalmente a la acción del viento solar, una corriente constante de partículas emitidas por el Sol que, según publicó Europa Press, ha erosionado la atmósfera marciana durante miles de millones de años.

De acuerdo con Europa Press, la misión aborda cómo la atmósfera marciana se fue debilitando progresivamente, permitiendo que el agua se evaporara y la superficie se enfriara. Este fenómeno, impulsado por la interacción entre el viento solar y el magnetismo del planeta, es clave para entender el pasado y prever los desafíos que enfrentarán futuras exploraciones tripuladas.

El director de la División de Heliofísica de la NASA, Joe Westlake, explicó que el doble objetivo de ESCAPADE es analizar el papel del Sol en la transformación de Marte y respaldar la elaboración de protocolos de meteorología espacial. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por Europa Press, esto permitirá anticipar los efectos de posibles eventos solares sobre el planeta y sobre las misiones humanas. Westlake destacó que la incorporación de ESCAPADE a la red de misiones heliosféricas convertirá a este programa en una “estación meteorológica” adicional para vigilar las condiciones del espacio que rodea tanto a Marte como otros puntos del sistema solar.

Con la utilización de las dos sondas gemelas, ESCAPADE inaugura la primera investigación en la que dos orbitadores estudian de manera simultánea los cambios a corto plazo en la magnetósfera de Marte. Europa Press detalla que esta capacidad permitirá descubrir los procesos en tiempo real que provocan el escape de la atmósfera del planeta. Michele Cash, científica del programa ESCAPADE en la NASA, explicó al medio que contar con dos naves permitirá obtener una relación causa-efecto precisa, al observar cómo el viento solar interactúa con el campo magnético marciano.

Previas misiones a Marte han utilizado un único dispositivo para investigar la atmósfera, lo que limitaba la perspectiva. Rob Lillis, de la Universidad de California en Berkeley e investigador principal de ESCAPADE, afirmó a Europa Press que el enfoque en “estéreo”, gracias a la presencia de dos puntos de observación diferentes y simultáneos, constituye una innovación respecto a campañas anteriores. Una vez en Marte, las sondas orbitarán la misma trayectoria, pasando sobre las mismas regiones en momentos distintos para detallar “cuándo y dónde” suceden los cambios. Según Lillis, cuando ambas cruzan por las zonas de estudio con solo unos minutos de diferencia, se puede observar cómo se alteran sus propiedades en lapsos tan breves como dos minutos, algo nunca antes logrado.

Tras seis meses siguiendo la misma órbita, los vehículos ajustarán sus trayectorias: una se alejará más de Marte y la otra permanecerá cerca. Esta nueva configuración, de acuerdo con Europa Press, se extenderá durante cinco meses adicionales y permitirá medir, de manera simultánea, tanto el viento solar como la respuesta de la atmósfera y magnetosfera marcianas en tiempo real.

La protección frente a la radiación solar representa un desafío para las misiones humanas a Marte, ya que, en la actualidad, la Tierra cuenta con un campo magnético potente que desvía estas partículas, pero en Marte ese blindaje ha desaparecido en gran medida, quedando solo magnetismo residual en zonas localizadas de la corteza y un campo variable derivado de la interacción de las partículas solares con la atmósfera superior. Según reportó Europa Press, esta magnetósfera híbrida de Marte casi no protege el planeta de los efectos del viento solar, por lo que los futuros astronautas estarán más expuestos a la radiación.

Otra contribución importante de ESCAPADE, según indicó el investigador Rob Lillis en Europa Press, residirá en el estudio de la ionosfera marciana. Esta región de la atmósfera superior jugará un papel fundamental para establecer sistemas de comunicación y navegación, como lo hace la ionosfera terrestre con señales de radio y sistemas de posicionamiento, clave para misiones humanas o la tecnología GPS adaptada al entorno marciano.

El lanzamiento de la misión ESCAPADE también marca un hito en la planificación espacial al no depender de la tradicional ventana de alineación entre la Tierra y Marte, que ocurre cada 26 meses. Europa Press detalló que, en esta ocasión, las naves primero se dirigen al punto de Lagrange 2, ubicado a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra. Cuando la alineación óptima se produzca en noviembre de 2026, ambas sondas volverán cerca de la Tierra para usar su gravedad como impulso en una maniobra conocida como “asistencia gravitatoria”, que las enviará definitivamente rumbo a Marte. La llegada está calculada para septiembre de 2027.

Durante este trayecto, el programa ESCAPADE se internará hasta 3,2 millones de kilómetros de la Tierra, convirtiéndose en la primera misión en cruzar una región inexplorada de la cola magnética de nuestro planeta, parte de la magnetósfera que se extiende en dirección opuesta al Sol. Lillis declaró a Europa Press que ningún instrumento ha registrado datos en esa zona lejana de la magnetosfera terrestre, por lo que se espera que ESCAPADE aporte información inédita sobre el entorno espacial.

Finalmente, una vez en la etapa de crucero hacia Marte, las sondas de ESCAPADE seguirán recogiendo datos del viento solar y del medio magnético interplanetario. Estos datos serán útiles para diseñar futuras misiones tripuladas, anticipar riesgos y mejorar la comprensión de los procesos que afectan a los cuerpos celestes durante largos trayectos espaciales, según recogió Europa Press.