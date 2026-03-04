Google Find Hub ya permite compartir la ubicación de las maletas extraviadas con las aerolíneas

Google ha concretado acuerdos con distintas empresas tecnológicas y fabricantes de equipaje para facilitar la integración de su servicio Find Hub en productos y aplicaciones, según informó la empresa en un comunicado reproducido en su blog oficial. Esta colaboración permite, entre otras novedades, que las maletas equipadas con dispositivos compatibles se sincronicen directamente con la red de Google, sin necesidad de accesorios externos. La noticia principal reside en la actualización de Google Find Hub, que desde este martes permite compartir de forma directa la posición de maletas extraviadas con varias aerolíneas internacionales.

El servicio Find Hub, que originalmente se usaba para localizar móviles, relojes y auriculares, además de rastrear otros dispositivos colocados en objetos personales, da ahora un paso adicional para abordar la problemática del equipaje perdido durante los viajes aéreos. De acuerdo con lo detallado por Google en su publicación, los usuarios pueden generar enlaces seguros que muestran en tiempo real la localización de sus pertenencias y enviarlos a las aerolíneas implicadas, ya sea a través de aplicaciones móviles o sitios web oficiales. Este avance tiene como objetivo agilizar y mejorar la recuperación de equipaje extraviado al otorgar a las compañías aéreas acceso inmediato a información relevante sobre el paradero de cada artículo.

La compañía ha informado que esta funcionalidad se ha puesto en marcha en alianza con diez aerolíneas globales, incluyendo Ajet, Air India, China Airlines, Turkish Airlines, Saudia Airlines, Scandinavian Airlines, así como el Grupo Lufthansa, que aglutina a Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines y Swiss International Airlines. Estas aerolíneas han comenzado a implementar el envío de ubicaciones proporcionadas por Find Hub dentro de sus protocolos de búsqueda y gestión de equipaje perdido. Según publicó Google, esta función resulta accesible para los pasajeros desde la fecha mencionada y representa una expansión relevante respecto a la comunicación previa realizada en mayo del año pasado, cuando se anticipó la llegada de este tipo de integración.

El proceso para compartir la ubicación de una maleta extraviada requiere que el usuario disponga de un dispositivo de seguimiento compatible en el interior del equipaje o que utilice un modelo reciente de ciertas marcas —como las últimas maletas de Samsonite—, las cuales ya disponen de la tecnología Find Hub integrada. Una vez asociado el dispositivo o producto, se habilita la generación de un enlace de localización que puede enviarse de forma segura y privada a los responsables de la aerolínea, quienes podrán conocer la evolución de la ubicación en tiempo real, según detalló Google.

En su explicación, Google enfatizó la relevancia de las alianzas tecnológicas establecidas con SITA y Reunitus, empresas que desarrollan sistemas de gestión de equipaje y que facilitan la integración de Find Hub en plataformas utilizadas por la industria, como WorldTracer y NetTracer. Según consignó la empresa, estos sistemas ya forman parte de los procesos habituales para la localización y recuperación de maletas en aeropuertos y compañías aéreas. La incorporación del servicio de Google se suma a estas herramientas, lo que facilita que tanto aerolíneas grandes como sus socios regionales dispongan de información más precisa y herramientas mejor conectadas en situaciones de equipaje perdido.

Google subrayó que “esto garantiza que, ya sea que un pasajero vuele con una aerolínea importante o un socio regional, las herramientas para localizar maletas perdidas estén más interconectadas y sean más efectivas que nunca”. Este enfoque apunta a reducir el tiempo y la incertidumbre asociados con la recuperación de objetos personales extraviados durante el traslado aéreo.

Según informó el blog oficial de la empresa, la nueva opción de compartir información de localización supone una respuesta a una necesidad detectada por los propios usuarios del servicio, quienes habían solicitado métodos más directos para colaborar en la búsqueda de equipaje perdido. Google incorporó la posibilidad de enviar estos datos en colaboración con las aerolíneas vinculadas, fortaleciendo la comunicación entre pasajeros y personal encargado del área de equipajes.

Adicionalmente, el medio corporativo de Google hizo referencia a la expansión de la integración de Find Hub en nuevos productos y dispositivos, como las recientes maletas de Samsonite, cuyo diseño permite conectar el equipaje directamente a la red de localización de Google. Esta innovación evita la necesidad de equipos externos y facilita la identificación de la posición del equipaje en cualquier momento durante el viaje.

Según publicó Google, la utilización de Find Hub en colaboración con aerolíneas internacionales y empresas tecnológicas brinda una respuesta coordinada a uno de los desafíos más habituales en el sector aéreo. La disponibilidad de la funcionalidad para millones de usuarios marca un cambio en la forma en que pasajeros y aerolíneas afrontan la gestión de equipaje extraviado, otorgando un alto nivel de autonomía y participación a los viajeros y mejorando los mecanismos de recuperación para las compañías.