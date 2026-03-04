Decenas de muertos por un nuevo deslizamiento de tierra en una mina en el este de RDC

El sector minero en la República Democrática del Congo (RDC) volvió a registrar un grave accidente en la zona de Rubaya, en la provincia de Kivu Norte, donde un nuevo deslizamiento de tierra ha dejado decenas de víctimas mortales y mantiene activas las operaciones de búsqueda y rescate. Este incidente tuvo lugar en la mina de Gasasa, localizada a unos cinco kilómetros de Rubaya, un área de gran importancia económica por la extracción de coltán, según consignó la emisora congoleña Radio Okapi. Las autoridades y varios testigos advirtieron que, debido a la cantidad de personas que se encontraban trabajando en el sitio, la cifra de fallecidos podría superar los dos cientos.

De acuerdo con la información recopilada por Radio Okapi, el derrumbe impactó a cerca de 200 trabajadores que se hallaban realizando labores extractivas cuando se produjo el colapso, incrementando considerablemente la preocupación en torno al número total de víctimas. Ese temor se fundamenta en que, a pesar de que ya se han recuperado decenas de cuerpos, los equipos de emergencia consideran que gran parte de los mineros siguen desaparecidos bajo los escombros. Las labores de rescate permanecen en curso, aunque los equipos enfrentan enormes dificultades derivadas de las condiciones precarias del lugar y la magnitud del derrumbe.

El accidente ocurrió en una zona minera que anteriormente había sido escenario de tragedias similares. Radio Okapi recordó que tan solo en enero pasado otro deslizamiento de tierra en Rubaya dejó un saldo superior a 400 muertos, lo que pone de manifiesto la persistente vulnerabilidad de quienes trabajan en estos yacimientos. Más allá de los casos recientes, el sector extractivo en la RDC ha experimentado durante años numerosos incidentes mortales, los cuales han tenido un denominador común: la baja inversión en seguridad y las deficientes condiciones laborales.

La mina de Gasasa explota principalmente coltán, un mineral estratégico para la industria tecnológica global, debido a su uso en la fabricación de componentes electrónicos. Este recurso ha sido motivo tanto de desarrollo económico como de conflictos sociales y problemas regulatorios. El atractivo de los beneficios generados por la explotación del coltán y otros minerales ha contribuido a la proliferación de actividades mineras que, en muchas ocasiones, operan fuera del marco legal y sin los controles mínimos de seguridad, detalló Radio Okapi.

Las fuentes locales consultadas por el medio subrayaron que la cifra de víctimas podría elevarse de modo significativo con el avance de las tareas de recuperación, ya que la mayoría de quienes se encontraban en la mina al momento del desastre permanecen desaparecidos. Las familias de los mineros aguardaban información sobre sus seres queridos, al tiempo que organizaciones locales exigían a las autoridades una respuesta coordinada para asistir a los afectados y mejorar las condiciones estructurales de los yacimientos.

Radio Okapi informó que la situación pone en el centro de la discusión pública la falta de regulaciones eficaces en el sector minero congoleño. Varios accidentes en la última década han evidenciado que buena parte de las explotaciones se desarrollan sin supervisión estatal o privada, exponiendo a los trabajadores a peligros constantes. Las causas de estos deslizamientos suelen asociarse a la inestabilidad del terreno, la sobrexplotación de los filones y la ausencia de herramientas y protocolos de protección adecuados.

Según el medio, la región de Rubaya sigue figurando como uno de los focos mineros más activos y peligrosos del país, donde la presión por la producción y la rentabilidad frecuentemente se impone sobre la integridad de los trabajadores. Las autoridades locales se han comprometido, en otras ocasiones, a intensificar la vigilancia y establecer mecanismos para prevenir tragedias similares. No obstante, el último deslizamiento de tierra revela que esas medidas no han sido implementadas de manera efectiva o resultaron insuficientes para garantizar la seguridad en la industria extractiva.

Radio Okapi destacó que ONG y colectivos sociales han reiterado su llamado a un mayor compromiso del Estado y de empresas privadas para asegurar el cumplimiento de normativas y proteger a quienes trabajan en minas como las de Gasasa. Advirtieron que la continuidad de incidentes de este tipo tendrá consecuencias no solo humanitarias, sino también sociales y económicas para la región.

El balance definitivo del número de muertos y desaparecidos sigue pendiente, mientras los equipos de rescate se esfuerzan en el terreno. El accidente suma nueva presión sobre las instituciones encargadas de supervisar la minería en la RDC, un sector históricamente caracterizado por la precariedad y la informalidad. Según reportó Radio Okapi, los familiares de las víctimas mantienen la esperanza de recuperar a los suyos y reclaman una actuación más contundente para evitar nuevas catástrofes.