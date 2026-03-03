Argüello (CEE) aboga por que el rey emérito pueda volver a España "con todos los derechos y deberes de un ciudadano"

Durante un encuentro informativo organizado por el diario La Razón, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, abordó el tema de la residencia del rey emérito Juan Carlos I en España. Según reportó La Razón, Argüello afirmó que el monarca emérito debería tener la posibilidad de regresar al país y establecer su residencia, destacando que, al hacerlo, necesitaría asumir tanto los derechos como las obligaciones de cualquier ciudadano español.

De acuerdo con la información difundida por La Razón, Argüello se refirió al papel histórico que desempeñó Juan Carlos I como rey de España y jefe de Estado en un momento que calificó de transcendental para la historia nacional. Aclaró que el reconocimiento de este periodo no impide considerar al exmonarca, actualmente residiendo fuera del país, como un ciudadano de pleno derecho en el caso de retornar a territorio español.

El presidente de la Conferencia Episcopal hizo énfasis en que, si el ex jefe de Estado decide volver fijando su residencia en España, esta acción deberá estar acompañada por la aceptación de todas las condiciones inherentes a un ciudadano. “Lo importante es que el rey Juan Carlos, al que hemos de reconocer que ha sido rey de España, jefe de estado en un momento tan concreto de la vida española, que fija su residencia fuera, tiene derecho a fijar su residencia dentro. Y al fijar su residencia aquí, hacerlo con todas las características, con todas las condiciones, con todos los derechos, con todos los deberes de un ciudadano español”, puntualizó Argüello, según consignó La Razón.

El líder de la Conferencia Episcopal abordó este asunto en un contexto marcado por el debate público sobre el posible retorno de Juan Carlos I, quien se trasladó a residir fuera del país tras diversas controversias que afectaron a la institución monárquica y generaron debate en la sociedad española acerca de sus derechos legales y su papel tras la abdicación. El comentario de Argüello subrayó la importancia de igualdad y de la aplicación de las mismas normas legales para todas las personas, sin distinción de su condición previa.

Además, La Razón recopiló que las declaraciones del arzobispo agregan un matiz eclesiástico al diálogo sobre la figura del monarca emérito, poniendo en el centro la cuestión de los derechos y deberes ciudadanos más allá de la exención o los privilegios derivados del antiguo ejercicio de la jefatura del Estado. Argüello no sugirió mecanismos específicos ni se refirió a cuestiones legales concretas, pero enfatizó la necesidad de abordar el regreso de Juan Carlos I bajo parámetros regulares, manteniendo el respeto por la ley.

Según reflejó el medio, el pronunciamiento de Argüello contribuye al debate en torno al futuro del rey emérito, en especial ante las continuas especulaciones sobre un posible retorno temporal o definitivo y las implicancias sociales, políticas y jurídicas de tal decisión. La posición de la Conferencia Episcopal, en voz de su presidente, sitúa el acento en la equiparación de todos los ciudadanos ante el marco jurídico español, extendiendo el debate al ámbito público e institucional a través de una referencia explícita a los principios de ciudadanía y convivencia en el país.

La intervención de Argüello, detalló La Razón, se desarrolló en un entorno de expectación mediática, sin que el prelado haya profundizado en valoraciones personales sobre la figura del rey emérito o los detalles de las circunstancias que rodean su residencia en el extranjero. El discurso se centró en la articulación de un principio general sobre la igualdad ante la ley y el derecho a fijar residencia, reservando la valoración de otras cuestiones para el ámbito judicial y político.