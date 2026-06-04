ONG venezolana Foro Penal anuncia la liberación de 29 trabajadores de empresa de minería

Caracas, 3 jun (EFE).- La ONG venezolana Foro Penal informó este miércoles que 29 trabajadores de la empresa minera Mibiturven -corporación mixta entre la estatal minera venezolana Minerven y la empresa turca Marilyns Proje Yatirim- fueron liberados, luego de pasar un año y dos meses detenidos, acusados de cuatro delitos, entre ellos tráfico de material estratégico.

En una publicación en X, el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, señaló que los trabajadores fueron liberados a las 20.50 hora local (01.50 GMT).

De acuerdo con medios locales, el 1 de abril de 2025, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) realizaron un "procedimiento" en las instalaciones de la empresa binacional, ubicada en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), donde fueron detenidos inicialmente 31 trabajadores.

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Los familiares relataron que los funcionarios no ofrecieron información sobre los motivos de detención de este grupo de personas.

Posteriormente, según lo publicado en los medios, conocieron que el expediente de su caso tenía fecha de 2019, pese a que algunos de los trabajadores detenidos solo tenían un mes trabajando en la empresa.

En el proceso, uno de los trabajadores detenidos falleció bajo custodia del Estado y otro obtuvo una medida de libertad condicional.

Los familiares habían denunciado retrasos en el proceso judicial y violaciones al debido proceso, al no permitirles juramentar un abogado privado ni acceso al expediente ni a los elementos probatorios que justifiquen la detención de estos hombres.

Los detenidos fueron acusados de asociación para delinquir, legitimación de capitales, tráfico de material estratégico y incumplimiento de funciones empresariales.

Este miércoles, el Foro Penal actualizó la cifra de los presos políticos en el país y la situó en 404, cinco menos que los reportados el lunes de la semana pasada, y entre los que se encuentran 39 con doble nacionalidad o extranjeros.

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Según cifras publicadas en X, en el país suramericano hay 369 hombres y 35 mujeres en prisión por motivos políticos.

Del total de presos políticos, 225 son civiles, entre ellos un adolescente, y 179 militares.

Hace dos semanas, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la liberación de 300 personas como parte de una nueva ronda de excarcelaciones, paralela a las otorgadas a través de la amnistía aprobada en febrero pasado.

Días después, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que en las "próximas horas" se alcanzarían 500 excarcelaciones.

Sin embargo, los familiares de los presos políticos han denunciado que el Gobierno no ha cumplido con las excarcelaciones prometidas. EFE