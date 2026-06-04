La Cámara de Representantes de EEUU aprueba una ley para obligar a Trump a poner fin a la guerra de Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles una ley diseñada para obligar al presidente del país, Donald Trump, a poner fin a la guerra contra Irán, en un revés para la Casa Blanca respaldado por cuatro miembros del Partido Republicano que se han sumado a la bancada demócrata bajo el argumento, entre otros, de que el conflicto es ilegal sin la aprobación explícita del Congreso.

En total, según ha recogido la cadena CNN, han sido 215 los representantes que, frente a 208 votos en contra, han permitido la aprobación de la medida, incluidos los republicanos Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Tom Barrett (Michigan), Warren Davidson (Ohio) y Thomas Massie (Kentucky), una de las más destacadas voces contrarias al magnate neoyorquino entre las que restan en primera línea del Partido Republicano, si bien el pasado mayo su oposición a Trump le costó su candidatura para las elecciones de medio mandato --las 'midterms'--, después de que el mandatario apoyara a Ed Gallrein.

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"La gente está harta de esto. Están hartos de que la gasolina cueste cinco dólares el galón (1,14 euros el litro) y el gasóleo seis dólares (1,37 euros el litro), y de que no podamos permitirnos echar fertilizante en nuestros campos de Kentucky", ha subrayado Massie en declaraciones recogidas por CNN tras una votación que, ha alegado, "envía un buen mensaje: que la Cámara del pueblo, que representa al pueblo, está harta de esta guerra".

Barrett, por su parte, ha alegado que "la gente está frustrada" por las consecuencias de la guerra, mientras que Fitzpatrick ha argumentado que "hay una ley vigente", en alusión a la ley de Poderes de Guerra. "No veo qué tiene de complicado. Que se presente al Congreso, se debata en profundidad y se someta a votación. Así es como se supone que debe funcionar el sistema", ha argumentado.

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En cambio, Davidson se ha mostrado a favor de la guerra, que ha descrito como "justa misión", pero ha reivindicado el trámite de una autorización para el uso de la fuerza militar para "proporcionar" al Ejército estadounidense "la orientación estratégica necesaria para cumplir sus objetivos y la seguridad de que cuentan con el respaldo del Congreso y del pueblo", según ha expresado en redes.

Del lado demócrata, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha subrayado que "la guerra imprudente y costosa que Donald Trump ha elegido ha costado a los estadounidenses comunes cientos, si no miles, de dólares más en costos adicionales, particularmente en lo que respecta a los precios de la gasolina". "Esta guerra imprudente y costosa debe terminar hoy", ha agregado, según ha recogido el portal de noticias The Hill.

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El proyecto, impulsado por el representante Greg Meeks (Nueva York), el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, se basa en gran medida en la Ley de Poderes de Guerra. Citándola, ordena a Trump que retire todas las fuerzas estadounidenses "de hostilidades" con Teherán "a menos que estén explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización específica del Congreso para el uso de la fuerza militar contra Irán".

La resolución se denomina "concurrente", lo que significa que requiere la aprobación de ambas cámaras, pero no pasa a la Casa Blanca para la firma o el veto del presidente. La Casa Blanca, por su parte, ha rechazado la resolución de Meeks por motivos legales, calificándola de "veto legislativo inconstitucional" sobre la autoridad ejecutiva.

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La Administración también critica la medida argumentando que el conflicto terminó "con el alto el fuego ordenado por el presidente el 7 de abril de 2026", pese a los ataques registrados desde entonces y el mantenimiento del despliegue militar estadounidense. "No existen hostilidades actuales de las que retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", escribió la Casa Blanca el mes pasado en una declaración de política administrativa en posición al texto impulsado por Meeks, recogida por The Hill.

La aprobación de este texto supone un hito significativo en la batalla política por la guerra contra Irán tras tres intentos fallidos en la Cámara de Representantes por detener un conflicto, que, después de más de tres meses, ha comportado graves consecuencias económicas a nivel mundial, especialmente en el mercado energético y en la disponibilidad de fertilizantes. El final de la guerra, además, no parece claro en una coyuntura en la que, pese a que Trump ha alegado que se podría alcanzar un acuerdo este mismo fin de semana, los intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán han experimentado un repunte en los últimos días.

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El texto se dirigirá ahora al Senado, donde el Partido Demócrata ya ha logrado en anteriores ocasiones aprobar resoluciones semejantes y donde la Casa Blanca también ha perdido apoyo en sus filas: el mes pasado, la Cámara Alta aprobó su propia resolución para frenar la campaña militar en Irán luego de que el senador Bill Cassidy cambiara el sentido de su voto pocos días después de que Trump contribuyera a su derrota en las primarias republicanas de Luisiana.

Con todo, no está claro cuándo se someterá a votación final dicha medida y, en cualquier caso, se trata de una resolución "conjunta", que iría al despacho de Trump y sólo tras su firma --a todas luces descartable-- tendría fuerza de ley.

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De cualquier modo, la tendencia negativa del respaldo a Trump en las filas republicanas no se ciñe a la guerra en Oriente Próximo: cada vez más congresistas muestran su oposición o disconformidad con medidas impulsadas por el inquilino de la Casa Blanca, como el milmillonario proyecto para un salón de baile en la sede presidencial o el billonario fondo de compensación a supuestas víctimas de la "instrumentalización" de la Justicia en anteriores administraciones, un plan que, de hecho, el Ejecutivo parece haber abandonado, según las declaraciones en la víspera del fiscal general interino, Todd Blanche.