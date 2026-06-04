Petro ordena bombardear a disidencias de las FARC en Guaviare lideradas por Iván Mordisco

Bogotá, 3 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó un bombardeo contra las disidencias de las FARC lideradas por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, implicadas en los recientes combates ocurridos en el departamento del Guaviare (centro-sur), tras los cuales fueron hallados 48 cadáveres, entre ellos al menos 11 menores de edad.

"He ordenado un bombardeo en el Guaviare donde se masacraron entre sí con otra disidencia las estructuras de Mordisco que participaron en el combate", anunció este miércoles el mandatario en su cuenta de X.

Petro agregó que en la operación militar fue recuperado un menor de edad reclutado por el grupo armado, fueron incautados siete fusiles y murieron tres integrantes de ese grupo armado ilegal liderado por el hombre más buscado de Colombia.

El anuncio se produce un día después de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que al menos 11 de los 48 cuerpos hallados en una zona selvática del Guaviare correspondían a menores de edad.

Según las autoridades, los enfrentamientos ocurrieron la semana pasada entre disidencias del Estado Mayor Central (EMC), comandadas por Iván Mordisco, y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, grupos que mantienen una disputa por el control territorial en esa región de Colombia.

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La defensora del pueblo, Iris Marín, calificó lo ocurrido como una situación en la que hubo "11 menores de edad muertos en un combate que parece masacre" y lamentó que se trate de "colombianos matando colombianos, sacrificando niños a los que negamos su derecho a un buen futuro".

El departamento del Guaviare, ubicado en el suroriente del país entre la Orinoquía y la Amazonía, ha sido históricamente una zona de presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas. En enero de este año, enfrentamientos entre facciones de las disidencias de las FARC en el mismo departamento dejaron 26 muertos. EFE

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