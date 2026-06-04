Trump ordena fortalecer procesos aduaneros y endurecer control sobre importaciones

Washington, 3 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para reforzar la aplicación de las leyes aduaneras, con el objetivo de endurecer los controles sobre las importaciones y combatir prácticas que, según la Casa Blanca, facilitan la entrada de mercancías ilícitas, productos falsificados y envíos que eluden el pago de aranceles.

La medida instruye a las agencias federales a fortalecer la supervisión de los procesos aduaneros y a mejorar los mecanismos de detección de fraude comercial, en línea con la estrategia de la Administración Trump de incrementar la vigilancia sobre el comercio internacional y proteger a los fabricantes y trabajadores estadounidenses.

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Según la Casa Blanca, la orden busca cerrar vacíos regulatorios que han sido aprovechados por redes criminales para introducir mercancías de contrabando, productos falsificados y otras importaciones consideradas de riesgo para la seguridad económica y nacional del país.

La iniciativa se suma a otras acciones impulsadas por el Gobierno para reforzar los controles fronterizos y comerciales, incluyendo medidas previas dirigidas a restringir exenciones aduaneras que permitían la entrada de paquetes de bajo valor sin el pago de determinados gravámenes.

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La Casa Blanca afirmó que el fortalecimiento de la aplicación de las normas aduaneras contribuirá a garantizar una competencia más justa para las empresas estadounidenses y a impedir que actores extranjeros obtengan ventajas mediante prácticas comerciales consideradas desleales. EFE