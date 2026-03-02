Dos Hermanas(Sevilla) tilda de "honor" la visita del Rey este miércoles y ensalza su "especial vínculo" con la Casa Real

El rey Felipe VI recorrerá este miércoles las instalaciones de la Asociación Sevillana de Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) en Dos Hermanas, Sevilla, como parte de una agenda destinada a resaltar la labor de los colectivos vulnerables y el compromiso institucional hacia ellos. Según detalló el Ayuntamiento de Dos Hermanas en una nota recogida por diversos medios, la presencia del monarca se interpretó como un apoyo expreso para la integración y visibilidad de quienes enfrentan desafíos derivados de la parálisis cerebral, así como un respaldo al tejido asociativo que promueve la inclusión social.

A propósito de la visita, el Consistorio local calificó de "honor" la llegada del jefe de Estado y subrayó que este hecho representa un reconocimiento a la posición de "referente a nivel nacional" que mantiene el municipio, así como al "crecimiento ordenado y sostenible" experimentado por Dos Hermanas en las últimas décadas. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el alcalde Francisco Rodríguez manifestó mediante un comunicado que “los nazarenos agradecemos este gesto del Rey con nuestro municipio, en el que se sentirá como un vecino más”. Además, el edil destacó el "especial vínculo" que une históricamente al municipio sevillano con la Casa Real.

La agenda oficial del monarca en Dos Hermanas incluye una recepción oficial a las 11:15 horas por parte del regidor en la sede municipal, así como la firma en el Libro de Honor de la Ciudad. Posteriormente, Felipe VI tiene previsto desplazarse al centro de Aspace para efectuar una visita guiada por sus instalaciones. Según la información facilitada por Aspace y reproducida por Europa Press, el objetivo de este acto es dar visibilidad al trabajo desarrollado en favor de la inclusión de personas con parálisis cerebral y reflejar el compromiso de las instituciones en la mejora de la participación de este colectivo en la sociedad.

Finalizada su estancia en Dos Hermanas, Felipe VI se trasladará a la ciudad de Sevilla para participar en la inauguración de la exposición “Cayetana. Grande de España” en la capital andaluza. De acuerdo con datos proporcionados por el Ayuntamiento, la muestra organizada por la Fundación Casa de Alba ofrecerá cerca de 200 piezas entre obras artísticas, vestidos de alta costura, fotografías, objetos diversos y correspondencia personal relacionados con Cayetana FitzJames Stuart. La exhibición estará disponible hasta finales de agosto y buscará poner en valor la figura de la duquesa de Alba.

Según recordó el Consistorio en su nota, la última visita oficial de Felipe VI al municipio tuvo lugar en septiembre de 2018 para inaugurar las instalaciones de la fábrica de Ybarra en el Polígono Aceitunero, mientras que unos meses antes, en abril del mismo año, el monarca acudió al Regimiento de Guerra Electrónica número 32 en la Base Militar de El Copero. Estas visitas previas se consideran parte del especial vínculo institucional y social que, según el Ayuntamiento, mantiene la ciudad con la familia real española.

Europa Press señaló que la visita de Felipe VI a Dos Hermanas se realiza en el contexto de una agenda que busca resaltar la colaboración entre instituciones públicas y entidades dedicadas a atender a personas con discapacidad. Aspace destacó que el recorrido del monarca por sus instalaciones permitirá visibilizar el trabajo cotidiano de los profesionales y voluntarios, así como la realidad de los usuarios que forman parte de la asociación. Su meta consiste en sensibilizar sobre la importancia de brindar apoyo efectivo y sostenido para lograr la plena integración de las personas con parálisis cerebral en las distintas esferas sociales.

El Consistorio local valoró positivamente el hecho de que este tipo de iniciativas cuenten con el respaldo de la jefatura del Estado, considerando que contribuyen a colocar en primer plano a Dos Hermanas como municipio comprometido con el desarrollo inclusivo, la atención a la diversidad y la proyección nacional.