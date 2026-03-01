Agencias

Las temperaturas bajan este lunes y vuelven las lluvias a la Península, en especial en la zona del tercio occidental

La Agencia Estatal de Meteorología advierte sobre un panorama más inestable con lluvias intensas en regiones occidentales y avisos por viento y fenómenos costeros en varias provincias, Cita textual: “podrán ser localmente fuertes desde primera hora de la mañana”

Una baja fría aislada situada entre Canarias y el suroeste peninsular provocará un cambio de tendencia hacia una atmósfera más inestable en gran parte de España este lunes, según informaciones facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este fenómeno meteorológico, previsto para el inicio de la semana, derivará en la activación de avisos amarillos por viento y fenómenos costeros en distintas provincias y comunidades, así como en precipitaciones localmente fuertes desde primeras horas especialmente en la zona oeste del país.

De acuerdo con el reporte de la Aemet, la jornada se presentará con un descenso de las temperaturas máximas en el extremo occidental de la Península, a la par de la llegada de lluvias que tendrán especial incidencia en dicho sector. Las lluvias podrán alcanzar intensidad fuerte desde primeras horas, situación a la que hace referencia el aviso de la agencia, y que ha motivado la emisión de alertas meteorológicas para numerosos territorios. El medio detalló también la existencia de avisos por fenómenos costeros en seis provincias: Almería, Cádiz, Granada, A Coruña, Murcia y Alicante, mientras que el viento será motivo de alerta en Almería y en la vertiente cantábrica de Navarra. También las Islas Canarias estarán bajo avisos amarillos tanto por viento como por fenómenos adversos en zonas costeras, especialmente las islas de Tenerife, La Gomera y La Palma.

En cuanto a la situación de los cielos durante el inicio del día, la Aemet señaló que predominarán las condiciones poco nubosas o despejadas, a excepción del tercio oriental peninsular, el área de Alborán y algunas zonas montañosas donde la nubosidad baja provocará bancos de niebla matinales. Por su parte, en Galicia, el avance de un frente dejará cielos cubiertos con lluvias principalmente en la mitad oeste. Para el resto de la jornada, el incremento paulatino de la nubosidad dará lugar a cielos mayormente nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio peninsular, con la extensión de las precipitaciones en forma de chubascos y tormentas a otros puntos del tercio occidental.

El medio oficial agregó que, además de la zona occidental, las lluvias aparecerán en otras regiones de la fachada oriental, en el Estrecho, el entorno del Sistema Central y áreas de la meseta Sur, no descartándose algunos chubascos ocasionales en distintos puntos, a excepción del tercio nordeste y del archipiélago balear, donde la probabilidad de precipitaciones será menor. En el caso de Canarias, se prevé una evolución hacia cielos nublados o parcialmente cubiertos debido al paso posterior de un frente, lo que generará precipitaciones en la segunda mitad del día, siendo estas menos probables en el sur de las islas.

Según la información de la Aemet, la calima afectará a la mitad sureste peninsular y también a Baleares, lo que podría influir en la calidad del aire y la visibilidad. Acerca de las temperaturas, el informe indica que las máximas disminuirán en el extremo occidental peninsular, mientras que se espera un ascenso en los litorales cantábricos, Canarias y Melilla. En contraparte, las temperaturas mínimas aumentarán en el norte peninsular, especialmente en la zona cantábrica, a excepción del extremo nordeste, donde permanecerán estables. También se registrarán heladas débiles en áreas elevadas como el sistema Ibérico y Pirineos.

Respecto al viento, la Aemet informó que soplará de flojo a moderado, con componentes sur y este en la Península y Baleares. Sin embargo, se prevén intervalos de intensidad fuerte y rachas muy fuertes en el Estrecho, en el área de Alborán y en zonas litorales tanto de Galicia como del sureste peninsular. También se esperan rachas intensas en puntos de la vertiente cantábrica. En el archipiélago canario, la previsión indica un viento moderado de componente norte que tenderá a intensificarse hacia el final del día, presentando rachas de gran magnitud en las principales islas bajo aviso.

La conjunción de estos fenómenos meteorológicos y los avisos correspondientes se explican, según la Aemet, por la llegada y posterior evolución de la baja fría aislada, que actúa como factor desestabilizador y condiciona tanto el comportamiento de las precipitaciones como el desarrollo de los vientos intensos y las condiciones marítimas adversas.

