Irán lanza su primer contraataque con drones y misiles contra territorio israelí

El Ejército israelí confirmó que las fuerzas de defensa identificaron el lanzamiento de misiles desde territorio iraní hacia Israel y notificaron la activación de alertas anticipadas directamente en los teléfonos móviles de las áreas potencialmente afectadas. Este operativo ocurre luego de que Irán ordenara un ataque con drones y misiles, señalando la acción como respuesta a un reciente operativo militar conjunto entre Estados Unidos e Israel contra infraestructuras clave en la República Islámica. Según publicó el medio Times of Israel y de acuerdo con reportes de medios oficiales iraníes, esta ofensiva marca el primer contraataque directo con proyectiles y vehículos no tripulados desde Irán hacia suelo israelí.

La Guardia Revolucionaria Islámica informó a través de un comunicado, difundido por medios estatales iraníes, que se trató de "la primera ola de extensos ataques con misiles y drones" como represalia a lo que calificó como una "agresión del enemigo hostil y criminal" contra la soberanía de Irán. Detallaron que los lanzamientos ocurrieron pocas horas después del ataque conjunto estadounidense e israelí sobre centros neurálgicos iraníes.

El despliegue de proyectiles de Irán incluyó dos salvas consecutivas, reportó Times of Israel citando información del Ejército israelí, que indicó la activación inmediata de sistemas de defensa aérea. Según la misma fuente, al menos un misil fue interceptado exitosamente sobre el norte del país, mientras otro impactó en campo abierto, sin causar víctimas ni daños materiales de consideración. El Ejército israelí añadió en un comunicado oficial que las operaciones de intercepción seguían en curso, y confirmó el lanzamiento de una segunda ronda de proyectiles con tentativa de neutralización en tiempo real.

A la emergencia se sumó el Ministerio de Defensa de Qatar, que comunicó la intercepción de un misil iraní empleando un sistema Patriot. No ofreció, no obstante, detalles adicionales sobre el lugar exacto de la interceptación ni sobre las características del artefacto interceptado. De acuerdo con los informes recopilados por los medios internacionales, la región permaneció en estado de alerta con la inminencia de nuevos ataques o posibles respuestas adicionales.

El Mando del Frente Nacional israelí emitió alertas preventivas dirigidas a los dispositivos móviles de la población situada en áreas con mayor riesgo, en un intento de reducir el impacto de eventuales caídas de proyectiles y permitir una respuesta rápida de la defensa civil. Según añadió Times of Israel, la efectividad de los sistemas de defensa antimisiles, entre ellos la Cúpula de Hierro y despliegues Patriot, fue relevante durante el transcurso del operativo.

El contexto de esta escalada se remonta a la ofensiva conjunta emprendida por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, lo que llevó a la República Islámica a responder con este primer envío formal y reconocido de drones y misiles hacia territorio israelí. Autoridades internacionales han seguido de cerca la situación ante el riesgo de un aumento en la escalada militar entre ambos Estados, según consignaron medios internacionales.

Ambos gobiernos publicaron declaraciones reafirmando el derecho a la defensa y justificaron sus respectivas acciones en el marco de la seguridad nacional. La Guardia Revolucionaria destacó que la ofensiva buscó enviar un mensaje inequívoco respecto a la capacidad de respuesta militar ante lo que califican como incursiones de potencias extranjeras. El Ejército israelí, por su parte, enfatizó la prioridad de la protección de sus ciudadanos y la disposición para ampliar las medidas defensivas en caso de nuevas oleadas de ataques.

Reportó el Times of Israel que, hasta el cierre de las primeras horas posteriores al ataque, no se confirmaron daños personales de gravedad ni pérdidas materiales significativas atribuibles al impacto de los misiles y drones. Las autoridades locales insistieron en mantener las alertas elevadas, indicando que los sistemas de defensa permanecerían activados frente a sucesivas amenazas.

La comunidad internacional se encuentra expectante frente a la posibilidad de que esta cadena de operaciones militares desencadene una escalada de mayores proporciones, dada la participación de actores estatales en los ataques y contraataques verificados. Los gobiernos de la región y observadores internacionales continúan evaluando el alcance de las ofensivas y las implicaciones para la estabilidad en Oriente Medio.