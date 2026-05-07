Agenda informativa multisoporte América para el jueves 7 de mayo de 2026

ESTADOS UNIDOS

- El presidente Donald Trump recibe en la Casa Blanca a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. (foto)(video)

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- EE.UU. sancionó al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para ahogar la economía de la isla en medio de las amenazas del presidente, Donald Trump, de hacerse con el control del país caribeño.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó a su antecesor, Joe Biden, con una imagen hecha con inteligencia artificial (IA) donde se muestra al demócrata dormido en el Despacho Oval junto a su hijo, Hunter Biden, consumiendo droga en el escritorio presidencial. (foto)

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- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió un frente común para gestionar la migración, aumentar la protección de las personas que migran y cargó contra quienes les "deshumanizan" y les utilizan como "chivo expiatorio". (foto) (video)

- El mexicano Joaquín 'el Chapo' Guzmán Loera culpó al Gobierno de México de "todos los delitos de violencia" e insistió en pedir su extradición pese a que el juez federal Brian Cogan la rechazara hace unos días por considerar que carecía de sentido. (foto)

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- Kearny, un pueblo minero de Arizona, teme convertirse en el primero en "desaparecer" en Estados Unidos debido a la sequía del suroeste del país. (foto)

- La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, viaja a Nueva York para participar en el II Foro de Examen de la Migración Internacional, que se celebra en la sede de la ONU. (foto) (video)

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- El Consejo de Seguridad de la ONU aborda la situación de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei ante la persistente inestabilidad en la región disputada de Abyei, entre Sudán y Sudán del Sur.

- Ferrovial publica sus resultados operativos correspondientes al primer trimestre de 2026 tras el cierre del mercado bursátil estadounidense.

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- Nicholas Braun y Molly Gordon hablan sobre el reto de adaptar al cine el fenómeno literario 'The Sheep Detectives' ('Las Ovejas Detectives') en la comedia protagonizada por Hugh Jackman. (foto)(video)

- Con más peleas, un torneo y la inclusión de personajes entrañables, la segunda entrega de la adaptación cinematográfica de 'Mortal Kombat' promete superar a la primera. (foto)(video)

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ARGENTINA

- Las autoridades investigan si dos pasajeros del MV Hondius contrajeron hantavirus en Chile o en el territorio local, donde la enfermedad es endémica y registra decenas de casos al año.

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- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa con testimonios de médicos que lo evaluaron semanas antes de fallecer en una clínica cercana a Buenos Aires.

- MercadoLibre, el gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales, difunde sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026.

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- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica los datos correspondientes a marzo pasado de la actividad industrial.

- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica los datos correspondientes a marzo pasado de la actividad de la construcción.

- La española Blanca Paloma, que debuta en Buenos Aires, afirma que su propuesta de flamenco, pop y electrónica dialoga con los conflictos del presente, como refleja su disco Trenza mía. (foto)(video)

CHILE

- El Gobierno aseguró que las dos primeras personas que tuvieron síntomas de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, un matrimonio de holandeses que estuvo viajando por la Patagonia antes de embarcarse y días después falleció, no se contagiaron en tierras chilenas.

- Un experto habla con EFE sobre el hantavirus. (foto) (video)

CUBA

- El turismo cubano es uno de los grandes afectados por el bloqueo petrolero estadounidense: cayeron los visitantes, varias aerolíneas suspendieron vuelos y muchos hoteles cerraron temporalmente. (foto)(video)

PERÚ

- Partidos de centro e izquierda protestan ante el Jurado Nacional de Elecciones para defender los resultados presidenciales frente a denuncias de fraude del ultraderechista Rafael López Aliaga, que busca desplazar al izquierdista Roberto Sánchez de la segunda vuelta. (foto)(video)

- A un mes de la segunda vuelta presidencial, aún no se oficializa que el izquierdista Roberto Sánchez enfrentará a la derechista Keiko Fujimori ni concluye el escrutinio.

EL SALVADOR

- La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas, ratificará reformas constitucionales vistas como un intento de reforzar el poder del Gobierno antes de las elecciones del próximo año. (foto)(video)

BOLIVIA

- La película 'La hija cóndor', sobre la dualidad entre ciudad y campo y tradición y modernidad, se estrena en el país suramericano tras ganar más de veinte premios internacionales. (foto)(video)

- Rodrigo Paz cumple medio año en la Presidencia con problemas en hidrocarburos y ajustes económicos resistidos por sindicatos aliados de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. (foto)

- Claves sobre los primeros seis meses de Gobierno de Rodrigo Paz. (foto)

MÉXICO

- La popular banda coreana de k-pop BTS ofrece el primero de sus tres conciertos como parte de su gira mundial ‘Arirang’. (foto)(video)

- El Banco de México anuncia su política monetaria tras reducir en marzo al 6,75 % la tasa de interés.

- El Instituto Nacional de Estadística divulga los datos de la inflación de abril. (foto)

- Expertos y organizaciones civiles de México realizan un diálogo para visibilizar las necesidades de las mujeres con cáncer de ovario y promover acciones para mejorar su atención y reducir la mortalidad. (foto)

- La directora Ana Ts'uyeb habla con EFE sobre su ópera prima Li Cham (Morí), un testimonio sobre la resistencia, la memoria y la autonomía de las mujeres tsotsiles en el México contemporáneo. (foto)

- Ceremonia de Apertura de los Premios Platino con la entrega de los premios técnicos, en los que destacan las películas de ‘Sirat’ y el ‘Agente Secreto’, así como la serie de ‘El Eternauta’. (foto)

- La promotora Ocesa presenta en conferencia de prensa el cartel del festival Arre que se celebrará en la Ciudad de México. (foto)

VENEZUELA

- El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello presenta la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida correspondiente a 2025.

COSTA RICA

- La derechista Laura Fernández asumirá el viernes el Gobierno de Costa Rica con la promesa de continuar las políticas de Rodrigo Chaves y endurecer la lucha contra el crimen organizado. (foto)

- Claves del Gobierno entrante de Laura Fernández, quien asumirá en Costa Rica con la promesa de continuar las políticas de Rodrigo Chaves y endurecer la lucha contra el crimen organizado.

- El rey de España, Felipe VI, llega a San José para asistir a la toma de posesión de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica, con la que tiene previsto reunirse durante la jornada de hoy, además de con el mandatario saliente, Rodrigo Chaves, entre otras actividades. (foto) (vídeo)

PANAMÁ

- Entrevista con el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, quien prevé que los ingresos petroleros de Venezuela aumenten más del 100 % este año por un alza de entre 20 % y 30 % en la producción. (foto)(video)

- La Convención Marítima de las Américas se inaugura en Ciudad de Panamá, donde reunirá a más de 40 países de la región, navieras y operadores. (foto)(video)

- Unos 20.000 tripulantes y 1.500 buques están atrapados en el Golfo Pérsico por la crisis en Oriente Medio, que ha puesto en "circunstancias difíciles" a la industria marítima, afirmó el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Dominguez. (foto) (video)

COLOMBIA

- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presenta en una rueda de prensa a los 40 observadores de largo plazo para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. (foto)(video)

- La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió garantizar la búsqueda del periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista El Confidente, reportado como desaparecido en Yarumal mientras realizaba labores periodísticas. (foto) (video)

- Los cantantes colombianos J Balvin y Ryan Castro lanzan 'Omerta', su nuevo álbum conjunto. (foto)

ECUADOR

- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó a Juan Carlos Blum como nuevo ministro de Ambiente y Energía en reemplazo de Inés Manzano, cuya salida ya había anunciado el pasado 20 de abril.

- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) presenta su reporte de inflación del mes de abril de 2026.

- El escritor peruano Fernando Iwasaki ofrece la conferencia durante la II Feria del Libro Académico, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la que será designado profesor honorario. (foto)(video)

- El movimiento opositor Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), ofrece una rueda de prensa sobre temas de coyuntura.

BRASIL

- El Gobierno divulga el resultado de la balanza comercial en abril.

- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial en marzo.

BELICE

- La Bestie se quitó la peluca frente a la cámara y, ya como el hondureño Melvin Daniel Cortez, agradeció emocionado a Belice la amnistía que regularizó su situación migratoria. (foto)(video)

URUGUAY

- El Gobierno confirmó que las dos primeras personas que tuvieron síntomas de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, un matrimonio de holandeses que visitó el país antes de embarcarse y días después falleció, no estuvieron allí "en la fase donde puede suceder el contagio".

- Unicef presenta los resultados de una encuesta sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país.

AMÉRICA

- Clics tecnológicos de la semana. (foto)

DEPORTES

Colombia.- La canción 'Dai Dai', de la cantante colombiana Shakira será la oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, anunció este jueves la artista en un breve vídeo publicado sus redes sociales y que será lanzado el próximo 14 de mayo. (foto) (video)

Estados Unidos.- La FIFA invita a la prensa a visitar por dentro el estadio MetLife, campo de la sede de Nueva York/Nueva Jersey que albergará ocho partidos del Mundial. (foto)(video)

Estados Unidos.- Torneo de Washington, en Potomac Falls (hasta 10).

Argentina.- El argentino Platense recibe al uruguayo Peñarol por la cuarta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores. (foto)

Bolivia.- El Blooming boliviano y el Bragantino brasileño se enfrentan en la cuarta jornada del grupo H de la Copa Sudamericana. (foto)

Chile.- El chileno Coquimbo Unido recibe al peruano Universitario, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, por el partido de vuelta de la cuarta jornada de la Copa Libertadores. (foto)

Chile.- El chileno O'Higgins recibe al brasileño Sao Paulo, en el estadio El Teniente de Rancagua, por el partido de vuelta de la cuarta jornada de la Copa Sudamericana. (foto)

Uruguay.- El uruguayo Thomas Silva será el primer corredor de su país en iniciar el Giro de Italia, una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial. (foto)

Uruguay.- Comentario del encuentro que el uruguayo Boston River y el colombiano Millonarios disputarán en Montevideo por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana. (foto)

Uruguay.- Previa de la última fecha del Torneo Apertura uruguayo, que definirá los grupos del Torneo Intermedio entre el 8 y el 11 de mayo.

Uruguay.- El luchador Gastón Reyno presenta en Montevideo la primera pelea de Bare Knuckle Fighting en Sudamérica, que albergará Uruguay el 25 de julio. (foto)

Brasil.- El Mirassol brasileño recibe al Liga de Quito (LDU) ecuatoriano en partido por el Grupo G de la Libertadores. (foto)

Colombia.- Partido de la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo. (foto)

Colombia.- Partido de la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores entre Junior de Barranquilla y el paraguayo Cerro Porteño. (foto)

Perú.- Previa de la decimocuarta y penúltima fecha del Torneo Apertura de Perú.

Ecuador.- Previa de la decimotercera fecha de la Liga profesional ecuatoriana de fútbol. EFE

ma/lnm