Merz reivindica el papel alemán en el desbloqueo del acuerdo UE-Mercosur

Berlín, 7 may (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, reivindicó este jueves el papel de Alemania en el desbloqueo que hizo posible el acuerdo de la Unión Europea (UE) y el Mercosur, pacto que entró en vigor provisionalmente el pasado viernes.

"Hace unos días entró en vigor y lo digo, señoras y señores, con una mezcla de alegría y tristeza. Porque, por primera vez en la historia de la política comercial de la Unión Europea en décadas, Alemania y Francia no han votado al unísono", dijo Merz en un acto de la Cámara de Comercio alemana en Berlín, en alusión a las reticencias mostradas por París al acuerdo.

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"Lo lamento profundamente. Pero, al fin y al cabo, lo que más me preocupaba era si con el voto de Alemania en el Consejo Europeo, habría mayoría para la entrada en vigor de este acuerdo", explicó el canciller, que planteó que el Mercosur es un paso para fortalecer a Europa en la escena internacional.

"Hemos empezado a fortalecernos. Europa ha despertado. Europa se ha puesto en marcha para convertirse también en una nueva potencia. Europa se está fortaleciendo", señaló el jefe del Gobierno germano.

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En ese trabajo de fortalecimiento figuran "nuevas alianzas comerciales", como el acuerdo UE-Mercosur o el también reciente pacto comercial UE-India, y pactos "de materias primas en todo el mundo", según Merz.

El acuerdo UE-Mercosur supone la creación de un mercado de más de 700 millones de personas, pues implica la eliminación del 91 % de los aranceles a las exportaciones europeas y el 92 % a las de Mercosur.

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La UE, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay han pactado cuotas arancelarias para otros productos que no están completamente liberalizados, entre ellos, los agroalimentarios.

A principios de año, la UE y la India cerraron un acuerdo comercial, descrito por ambas potencias como histórico, que unirá a dos de las mayores potencias económicas del mundo en un mercado sin precedentes de 2.000 millones de consumidores, tras 18 años de negociaciones.

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El acuerdo con la India prevé eliminar o reducir aranceles en el 96,6 % de las exportaciones de bienes de la UE, una apertura que ahorrará a las empresas europeas unos 4.000 millones de euros anuales y permitirá duplicar las exportaciones de bienes hacia el gigante asiático para el año 2032. EFE

(foto)(vídeo)

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