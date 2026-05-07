Justicia alemana falla que un donativo de 2,35 millones a ultraderechista AfD fue ilegal

Berlín, 7 may (EFE).- La Justicia alemana dictaminó este jueves que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal de la oposición y líder en las encuestas de intención de voto, no debió aceptar durante la campaña electoral del año pasado un donativo de 2,35 millones de euros por no estar clara su procedencia.

AfD había acudido ante el Tribunal Administrativo de Berlín para reclamar que la Cámara Baja del Parlamento o Bundestag le devolviese la suma que había sido congelada debido a las dudas sobre su origen, pero la corte decidió que el donativo fue efectivamente ilegal.

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Los 2,35 millones de euros, empleados para financiar una campaña de cartelería, fueron regalados supuestamente por el austríaco Gerhard Dingler, un antiguo político regional del partido ultraderechista Partido de la Libertad de Austria (FPÖ).

Sin embargo, varios medios alemanes, como la revista Der Spiegel, informaron posteriormente de que fue usado como testaferro por el millonario germano-suizo Henning Conle del sector inmobiliario.

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En un comunicado, el Tribunal Administrativo de Berlín explicó que, tras las elecciones de febrero del año pasado, los servicios secretos alemanes transmitieron al Bundestag pruebas de una transacción realizada por la que un ciudadano alemán había trasferido a un austríaco una suma de 2,6 millones de euros, en alusión indirecta a Conle y Dingler.

A continuación y de forma preventiva mientras se aclaraba la situación, AfD entregó 2,35 millones de euros a la administración del Bundestag, que en agosto del año pasado determinó que el partido ultraderechista no podía quedarse el donativo, ya que Dingler había trasferido "de forma reconocible" una suma originada en un tercero no identificado.

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El partido había acudido posteriormente ante el Tribunal Administrativo para exigir la devolución del montante pero, de acuerdo con el fallo de este jueves, no debería haberlo aceptado en primer lugar.

"Se trata de una donación irregular. Es cierto que en el momento de su realización para AfD no era reconocible de ninguna forma la estructura con un hombre de paja intermediario. Pero la Ley de Partidos también prohíbe los donativos cuyos donantes no se pueden determinar", argumentó la corte.

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La sentencia puede ser apelada ante el Tribunal Superior Administrativo de Berlín Brandeburgo.

Por ley, los partidos alemanes no pueden aceptar donativos de más de 500 euros de cuyos donantes no se pueda establecer la identidad.

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El tesorero de AfD, Carsten Hütter, anunció que el partido examinará cuidadosamente la posibilidad de un recurso ya que la sentencia impone, a su juicio, nuevas obligaciones para los partidos a la hora de examinar la procedencia de los donativos, las cuales son prácticamente inaplicables en la práctica.

AfD dice ser víctima de terceros

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El tribunal determinó "que no podíamos haber reconocido que se trataba de un donativo realizado por un hombre de paja" y que "no cometimos ningún error", aseguró Hütter, quien agregó que AfD había sido "engañada por terceros" sobre el origen del dinero.

"Nunca ha habido un fallo judicial así en la historia de los partidos alemanes", sentenció.

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No se trata del primer escándalo relacionado con los donativos recibidos por AfD, que el año pasado quedó como segunda fuerza por detrás del bloque conservador del canciller Friedrich Merz.

En 2021, el mismo tribunal ya había condenado a AfD a pagar 396.000 euros por haber recibido de cara a la campaña electoral de 2017 donativos irregulares de 132.000 euros cuya verdadera procedencia había sido enmascarada a través de dos empresas suizas. EFE

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