Macron nombra a la expresidenta del Palacio de Versalles Catherine Pégard como nueva ministra de Cultura

Cuando faltan solo días para que inicien las elecciones municipales en Francia, Rachida Dati dejó su puesto como ministra de Cultura para centrar su campaña por la Alcaldía de París. Su reemplazo fue anunciado rápidamente: Catherine Pégard, exasesora presidencial y periodista, asumió la cartera este jueves por nombramiento directo del presidente Emmanuel Macron.

La trayectoria de Pégard incluye años de labor como periodista y un paso por el consejo presidencial de Nicolas Sarkozy, quien en 2011 la designó al frente de la gestión del Palacio de Versalles, cargo para el que enfrentó cuestionamientos por la falta de experiencia previa en administración de grandes patrimonios culturales. Pégard, que actualmente tiene 71 años, fue confirmada en su función como presidenta del palacio por los siguientes presidentes: François Hollande en 2016 y el propio Macron en una etapa posterior. Más recientemente, en septiembre de 2025, el actual mandatario la incorporó como asesora cultural en su equipo.

La dimisión de Dati se formalizó en la víspera de su renuncia, en un momento de particular tensión para el Ministerio de Cultura. La gestión de Dati estuvo marcada por controversias, sobre todo después del llamado "robo del siglo" en el Museo del Louvre, que generó debate sobre la seguridad del patrimonio nacional. Su salida se produce casi tres semanas antes de la primera ronda de las elecciones municipales, fijadas para el 15 de marzo, lo que refuerza la prioridad que la exministra otorga a su candidatura a la alcaldía de la capital francesa.

Con la llegada de Pégard, Macron optó por una figura con extensa experiencia en el ámbito cultural, aunque no exenta de polémica en cuanto a la gestión directa de bienes patrimoniales. La continuidad de Pégard en cargos clave, tanto bajo Sarkozy como bajo Hollande y Macron, refleja su perfil de funcionaria transversal y la confianza depositada en ella por los últimos tres presidentes del país.

Paralelo a este cambio en Cultura, Macron nombró a Maud Bregeon como ministra de Energía. Bregeon mantendrá, al mismo tiempo, la función de portavoz del Gobierno, lo que marca un ajuste en la estructura ejecutiva con miras al próximo ciclo electoral.

La coyuntura política de las próximas semanas influirá en la agenda del nuevo gabinete, donde la presencia de Pégard al frente de Cultura incorpora una perspectiva vinculada tanto a la comunicación social como a la experiencia en la gestión de grandes instituciones culturales.