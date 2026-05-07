Robles anuncia que la cuarentena de los 14 españoles contagiados de hantavirus será "voluntaria"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que la repatriación de los 14 españoles contagiados de hantavirus que viajaban en el barco 'MV Hondius' "está preparada" y que la cuarentena en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla' de Madrid será "voluntaria"

Según ha detallado la titular de Defensa en declaraciones a los medios, el traslado se realizará en un "avión militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios", a cargo de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAR).

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El protocolo, coordinado con el Ministerio de Sanidad y bajo las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), contempla el traslado desde Canarias hasta la Base Aérea de Torrejón de Ardoz para su posterior ingreso en el 'Gómez Ulla'

Asimismo, ha indicado que se aplicarán "todas las medidas de prevención" tanto para la tripulación como para el personal médico que debe atender a los viajeros, pese a que las personas repatriadas son "asintomáticas", según ha informado Robles.

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CARÁCTER VOLUNTARIO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

La ministra ha subrayado que los ciudadanos "tienen que firmar un consentimiento informado" para someterse a la cuarentena en el Gómez Ulla. "Puesto que es una medida privativa de libertad y que exige estar durante el tiempo de la cuarentena privado de libertad en una habitación, hay que dar un consentimiento para ello", ha esgrimido.

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Los repatriados permanecerán en "habitaciones individualizadas", "siempre que voluntariamente quieran". La titular de Defensa ha aclarado que, debido a que se trata de personas sin síntomas, el régimen no será igual al de pacientes con otras enfermedades contagiosas graves. "En este caso el aislamiento no será en una unidad de infecciosos como es la unidad del Ébola", ha precisado.

Del mismo modo, ha expresado que el personal sanitario mantendrá "protocolos estrictos de asepsia y protección para evitar riesgos", dado que, según ha explicado la ministra, la enfermedad puede tener un "margen de desarrollo" incluso en individuos que inicialmente no presentan síntomas.

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Finalmente, ha puntualizado que el Gobierno "asume la responsabilidad" respecto a los nacionales españoles, mientras que se prevé que el resto de los pasajeros del barco "sean trasladados a sus respectivos países directamente desde Canarias".

"Lo importante es que estamos perfectamente preparados", ha concluido la ministra, destacando la experiencia del Ejército del Aire y del Espacio y del personal especializado del Hospital Gómez Ulla en este tipo de operativos.

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