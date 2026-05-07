Google actualiza los resultados de la búsqueda con IA con enlaces más accesibles y fragmentos de conversaciones de foros

Google ha actualizado la experiencia de búsqueda para mejorar la forma de acceder a enlaces y nuevas fuentes en las respuestas en el Modo IA y AI Overviews, donde también agregará fragmentos de conversaciones públicas en foros de expertos o en Reddit.

El gigante tecnológico ha trasladado su intención de continuar mejorando sus experiencias de inteligencia artificial (IA) generativa en la búsqueda con opciones que faciliten "conectar con voces auténticas" y "explorar información útil en toda la web".

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En este sentido, Google ha anunciado que comenzará a mostrar una nueva sección de análisis más detallado debajo de los resultados generados por IA tras una consulta inicial, como ha compartido en un comunicado en su blog.

Esta nueva sección enlazará directamente con artículos únicos o análisis en profundidad sobre diferentes aspectos del tema del que se esté buscando información, de cara a ofrecer datos más avanzados a través de fuentes más específicas.

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Por otra parte, Google también facilitará la forma de acceder a las suscripciones de noticias o fuentes favoritas de los usuarios. Para ello, ha implementado una nueva función en el modo IA y en AI Overviews que resalta los enlaces que provienen de servicios de noticias en los que se disponga de una suscripción.

Esta opción permitirá reconocer y acceder rápidamente al contenido en el que confían los usuarios, además de sacar más provecho a las suscripciones de noticias.

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VISTA PREVIA DE CONVERSACIONES EN REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS ONLINE

Otra de las novedades que ha implementado Google es que las respuestas con IA ahora también incluirán una vista previa de perspectivas de debates públicos 'online', redes sociales y otras fuentes "de primera mano".

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Es decir, junto a la información de los resultados del Modo IA o AI Overviews, también mostrará fragmentos de conversaciones de plataformas públicas como Reddit o foros de expertos. Estos fragmentos incluirán el nombre del creador, su nombre de usuario o el nombre de la comunidad, para conocer de dónde proviene la opinión o experiencia en cuestión.

Con esta función, Google pretende acercar el consejo de otras personas que ya han pasado por situaciones similares a lo que se está buscando o para ayudar a encontrar ideas más útiles, directamente en la búsqueda.

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Según ha compartido, esto puede resultar útil, por ejemplo, a la hora de buscar información sobre cómo hacer fotografías a una aurora boreal, ya que permitiría obtener citas de un foro de fotografía con consejos sobre el tiempo de exposición, junto con enlaces clicables para ver la conversación completa.

ENLACES MÁS ACCESIBLES Y VISTA PREVIA DE SITIOS WEB

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Google también ha detallado que ahora mostrará más enlaces directamente en las respuestas de IA, justo al lado del texto relevante, para que estén más accesibles mientras los usuarios leen el contenido en cuestión, en lugar de mostrarlos agrupados al final.

Asimismo, ofrecerá una vista previa rápida de los sitios web al pasar el cursor por encima de un enlace en las respuestas con IA para la versión de escritorio. Con ello, los usuarios podrán disponer de información útil como el nombre del sitio web o el título de la página en un vistazo, para hacerse mejor a la idea del contenido y acceder de forma más segura.

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Esto se debe a que Google ha detectado que algunas personas dudan en clicar sobre un enlace "si no saben exactamente a dónde lleva", según ha explicado.

"Al mejorar la visibilidad y la utilidad de los enlaces y dar visibilidad a voces originales, estamos desarrollando IA en la Búsqueda para ayudarte a descubrir la riqueza de la web, conectándote directamente con las fuentes y los creadores que buscas", ha sentenciado Google.

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