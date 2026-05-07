Antiviolencia pide fuertes sanciones para aficionados de UD Las Palmas, Alcalá, Racing, Celta y Olympique

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha anunciado este jueves la solicitud de fuertes sanciones a aficionados de la UD Las Palmas, la RSD Alcalá, el Racing de Santander el RC Celta o el Olympique de Lyon francés por protagonizar diferentes enfrentamientos, y una cuantiosa multa al Real Betis Balompié.

Así, pide multas de 5.000 euros y 12 meses de prohibición de entrada a los recintos deportivos para 11 aficionados radicales del filial de la UD Las Palmas y la Real Sociedad Deportiva Alcalá por su participación en una riña tumultuaria registrada el pasado 19 de octubre.

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Según detalló el Ministerio del Interior en nota de prensa, la información aportada por la Brigada de Información de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria y la Oficina Nacional de Deporte (OND), los seguidores son miembros de los grupos Brigadas Alcalaínas y Ultra Naciente.

La pelea se produjo dos horas antes del partido entre el equipo filial de la UD Las Palmas y la RSD Alcalá, correspondiente a la Segunda RFEF. Los participantes se lanzaron sillas, piedras, botellas, bengalas y otros objetos contundentes de enorme riesgo para la integridad de los aficionados, hechos calificados como "una infracción grave" por parte de la comisión según la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

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Por otro lado, la Comisión Estatal ha propuesto una multa de 30.000 euros para el Real Betis Balompié por la aparición de dos botes de humo en la grada del Estadio de La Cartuja en el partido contra el Panathinaikos griego del pasado 19 de marzo, correspondiente a la vuelta de octavos de la Liga Europa. Los artefactos, cuya entrada está prohibida en los recintos deportivos, se activaron cuando se retiraba el tifo en el Gol Sur del recinto "y, por tanto, con un evidente riesgo para los aficionados".

El organismo también solicita 1.500 euros y tres meses de prohibición de acceso a recintos deportivos para dos hinchas del grupo ultra 'Herri Norte', vinculado al Athletic Club, por intentar agredir a seguidores del Real Betis Balompié, 3.001 euros y seis meses de prohibición para el seguidor que fue descubierto en la grada del Estadio de Mestalla realizando un saludo nazi, y 60.001 euros y cinco años de prohibición a un aficionado del RC Celta que estaba en el Estadio ABANCA Balaídos pese a tener prohibida la entrada por una infracción anterior vigente.

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También se han propuesto multas de 5.000 euros y 12 meses de prohibición de acceso a recintos deportivos para seis aficionados del grupo radical Juventudes Verdiblancas del Racing de Santander por enfrentarse a agentes de la Policía Nacional en la previa del encuentro contra el Burgos CF del pasado 22 de febrero.

Además, Antiviolencia solicita multas de 5.000 euros y un año de prohibición de acceso a recintos deportivos para 12 aficionados identificados por la Policía Nacional como participantes una pelea multitudinaria entre ultras del RC Celta y el Olympique de Lyon francés el pasado 11 de marzo, y en la que los agentes interceptaron 14 mangos de madera, ocho tubos de pvc de unos 90 centímetros, pasamontañas, protectores bucales y pegatinas de ambos grupos.

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