Amper compra a Nazca la española Teltronic por un máximo de 225 millones de euros

Amper ha firmado un acuerdo de carácter vinculante con el fondo Nazca Capital para la adquisición del 100% de la compañía española Teltronic en una operación que podría alcanzar los 225 millones de euros, según ha indicado la firma en un comunicado este jueves.

Este movimiento para comprar esta compañía con sede en Zaragoza (Aragón), líder en el ámbito de las comunicaciones para Defensa y Seguridad, cuenta con un precio de compraventa fijo de 155 millones.

PUBLICIDAD

Esto implica un valor de la empresa inferior a nueve veces el Ebitda del ejercicio 2025, que fue superior a los 20 millones de euros, y de un importe contingente máximo de 45 millones de euros (earn-out), sujeto al cumplimiento de objetivos habituales en este tipo de transacciones.

Asimismo, el acuerdo incluye la asunción por parte de Amper de 25 millones de euros de deuda de Teltronic. Por tanto, el volumen total de la operación podría alcanzar los 225 millones de euros.

PUBLICIDAD

El pago del importe fijo se realizará mediante un pago en efectivo de 111 millones de euros, para lo que se contempla la entrada de uno o varios inversores, y, el resto, 44 millones de euros, se ejecutaría mediante la emisión de nuevas acciones de Amper.

Estas nuevas acciones de Amper representarían aproximadamente un 7,75% del capital social de la sociedad tras la ampliación de capital no dineraria y se emitirían a un precio de 0,23 euros por acción. El precio contingente adicional, en su caso, se abonaría en efectivo.

PUBLICIDAD

((((HABRÁ AMPLIACIÓN))))