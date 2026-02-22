La oposición venezolana denuncia "solo" 19 excarcelaciones tras 48 horas de la aprobación de la amnistía

La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) ha reportado que solo ha podido confirmar la salida de 19 personas de los centros penitenciarios del país dos días después de la aprobación de la ley de amnistía, promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Según consignó el medio, la organización opositora señaló que el ritmo de las excarcelaciones resulta insuficiente y demandó la liberación inmediata de todos los detenidos considerados presos políticos.

De acuerdo con lo publicado, el mensaje de la PUD en redes sociales expresa: “Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo hayamos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión. Para la libertad de todos los presos políticos solo se necesita voluntad política”. El medio destacó que la ley de amnistía fue aprobada por el Parlamento venezolano el viernes reciente, abriendo la posibilidad de excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde el año 1999. Hasta la fecha, las autoridades informaron que se han recibido 1.557 solicitudes para acogerse a este instrumento legal.

El texto de la ley, según detalló el medio, establece que los beneficios contemplados alcanzan los delitos perpetrados en trece eventos específicos, indicados en el artículo 8. Entre los episodios considerados se encuentran el golpe de Estado de abril de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez, el paro petrolero de 2002-2003, el referéndum revocatorio de 2004 contra Chávez y varias jornadas de protestas antigubernamentales registradas en 2007, 2013, 2017 y 2024.

La ley excluye expresamente de la amnistía los delitos relacionados con corrupción, violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, así como el tráfico de estupefacientes, según publicó el medio.

La PUD ha reiterado su exigencia de que todas las personas detenidas por motivos políticos sean puestas en libertad sin demora y ha solicitado que el proceso de excarcelaciones avance de manera transparente. Según la organización, existen al menos 618 personas privadas de libertad por razones políticas que permanecen tras las rejas, y manifestó su compromiso de documentar cada caso individual de liberación.

El medio reportó que la ONG Foro Penal cifra en más de 440 las personas excarceladas en los meses recientes. Esta organización ha mantenido un registro de los movimientos en las cárceles desde que Estados Unidos realizó una intervención en Venezuela y detuvo al presidente Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra bajo proceso judicial en territorio estadounidense.

La aprobación de la ley de amnistía sucede en un contexto político marcado por la presión internacional y la vigilancia de organizaciones defensoras de derechos humanos. Las demandas de transparencia y agilización en el proceso de liberaciones se han mantenido tanto por parte de la Plataforma Unitaria Democrática como de diversas entidades de la sociedad civil, que continúan observando y documentando la aplicación de esta legislación en Venezuela.