Lunes, 15 de junio de 2026 (02:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán- Estados Unidos e Irán se preparan para firmar esta semana el acuerdo de paz alcanzado con la mediación de Pakistán que permitirá el desbloqueo del estrecho de Ormuz, aunque persisten dudas sobre el tema nuclear y los fondos iraníes congelados.

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G7 CUMBRE

Évian (Francia) - Los líderes del G7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón) se dan cita desde este lunes en la localidad francesa de Évian, cerca de la frontera con Suiza, con una agenda centrada en los conflictos de Oriente Medio y Ucrania, así como en los desequilibrios económicos globales, y a la que sumarán como invitados Brasil, India, Corea del Sur, Egipto y Kenia, así como los mandatarios ucraniano, emiratí y catarí.

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-La cita comienza oficialmente con la recepción del presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte Macron, de los líderes del G7 y sus acompañantes, tras lo cual se celebrarán dos cenas paralelas.

PERÚ ELECCIONES

Lima - La derechista Keiko Fujimori incrementa a cuentagotas su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez a medida que se resuelven las actas impugnadas y se acerca lentamente a ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.

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UE EXTERIORES

Luxemburgo - Los Ministros de Exteriores de la UE abordan en una reunión el posible veto de las importaciones de productos de los asentamientos israelíes ilegales, así como el apoyo a Ucrania el mismo día en que se espera abrir la negociación de los primeros capítulos para su adhesión.

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- La Unión Europea (UE) , Ucrania y Moldavia celebran una conferencia interministerial que marcará el inicio formal del primer bloque de las negociaciones formales para la adhesión de ambos países, lo que supone un primer paso clave en este proceso.

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ADEMÁS

EEUU INMIGRACIÓN

Austin - Hace 14 años, el expresidente Barack Obama creó el programa DACA que evitaba la deportación de miles de migrantes que llegaron al país siendo niños, y que ahora han quedado desprotegidos por las políticas de Donald Trump que rechaza la iniciativa y ha detenido y deportado a cientos de ellos.

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EEUU CUBA

Miami - La Asociación de Abogados Cubanoestadounidenses (CABA, en inglés) y líderes del exilio en Estados Unidos, como Rosa María Payá, anuncian una campaña para reclutar especialistas legales en la isla y la diáspora para construir las "bases legales de una futura Cuba democrática", ante su expectativa de que "caiga el régimen".

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AGENDA INFORMATIVA

América

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- Las centenarias esclusas de Gatún del Canal de Panamá son sometidas a obras de reacondicionamiento y mantenimiento preventivo en su cámara seca, una estructura de más de 33 metros de ancho y 320 metros de largo que pueden albergar unos 101.000 metros cúbicos de agua. (Texto) (Foto) (Video)

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Río de Janeiro.- CUMBRE CUENCAS.- La ciudad brasileña de Río de Janeiro recoge el bastón de Marrakech y Burdeos y acoge la Cumbre Mundial de Cuencas, organizada por la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) y en la que se discute la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) de las cuencas en el mundo. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA ACCIDENTE.- Un tribunal de la República Dominicana decide si envía a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el 8 de abril de 2025, causando 236 muertos y más de 100 heridos. (Texto) (Foto) (Video)

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Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA CORRUPCIÓN.- Un tribunal dominicano emite sentencia contra varios generales, entre ellos Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina (2012-2020), por el delito de corrupción. (Texto)(Foto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Washington.- EEUU TMEC.- México y Estados Unidos inician este lunes una nueva ronda de negociaciones para la renovación del acuerdo comercial T-MEC, que ambos tienen con Canadá, que se prevé que se prolongue hasta el 18 de junio y en la que abordarán asuntos como las reglas de origen, la agricultura o las condiciones de competencia equitativa. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- La economía circular se perfila como una nueva área de oportunidad para las inversiones italianas en México, impulsadas por el T-MEC y el acuerdo modernizado con la Unión Europea, afirmó Lorenzo Vianello, presidente de la CCIM. (Texto)

04:30 GMT.- Washington.- G7 CUMBRE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja a Europa para participar en la cumbre del G7.

11:15 GMT.- Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de mayo. (Texto)

11:30 GMT.- Quito.- ECUADOR CRIMINALIDAD.- El foro '¿Quién está del otro lado de la pantalla? Protección de la niñez frente al reclutamiento digital' reúne a expertos nacionales e internacionales frente al reclutamiento digital de menores de edad por parte de las mafias del crimen organizado. (Texto)

12:00 GMT.- Nueva York.- AFGANISTÁN ONU.- El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, interviene ante el Consejo de Seguridad para hablar sobre la situación en Afganistán.

13:00 GMT.- Quito.- ECUADOR INDÍGENAS.- La comunidad indígena de Sarayaku habla en rueda de prensa sobre la próxima audiencia que tendrá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que se cumpla en todos los extremos la histórica sentencia que reconoció el derecho de la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios frente a proyectos de inversión y extractivos en sus territorios. (Texto) (Foto) (Video)

14:00 GMT.- Miami.- EEUU CUBA.- Exiliados en EEUU reclutan abogados para sentar las bases legales de una "Cuba libre". (Texto) (Foto) (Video)

Caracas.-VENEZUELA ELECTRICIDAD.- Los diputados opositores venezolanos del grupo Libertad convocan una conferencia de prensa sobre la crisis eléctrica en el país. (Texto)(Foto)(Video)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES - El candidato presidencial izquierdista Iván Cepeda, del partido oficialista colombiano Pacto Histórico, da una declaración prensa a seis días de las segunda vuelta de las elecciones, en las que compite con el ultraderechista Abelardo de la Espriella. (Texto) (Foto)

Europa

Ginebra.- DERECHOS HUMANOS.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, abre una nueva sesión de cinco semanas del Consejo de Derechos Humanos con una actualización de la situación de los derechos humanos en el mundo. (Texto)

Moscú.- RUSIA TURQUÍA.- El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, visita Moscú. (Texto)

Bonn.- CAMBIO CLIMÁTICO.- Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático 2026 (sesiones SB64), reunión técnica intermedia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reúne a cientos de delegados para intentar avanzar en las negociaciones climáticas antes de la COP31 en Turquía en noviembre próximo. (Hasta el día 18)

París.- OCDE DIGITAL.- La OCDE publica un informe sobre las políticas de administración digital en los países miembros basado en un nuevo índice.

Moscú.- RUSIA BIELORRUSIA.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, viaja a Bielorrusia (Texto)

Bratislava.- ESLOVAQUIA INDIA.- El primer ministro de India, Narendra Modi, visita Eslovaquia para impulsar las relaciones bilaterales hasta un nivel estratégico.

Londres.- R.UNIDO PALESTINA.- La Corte de Apelación tiene previsto anunciar su dictamen sobre el recurso presentado por el Ministerio británico de Interior contra la decisión del Tribunal Superior de Londres de considerar ilegal la prohibición del grupo propalestino Palestine Action. (Texto)

Londres.- R.UNIDO MÉDICOS.- Los médicos residentes en Inglaterra secundan una huelga en demanda de mejoras salariales. (Texto)

Luxemburgo.- UE EXTERIORES.- Reunión de Ministros de Exteriores de la UE. (Texto)

04:30 GMT.- Oslo.- NORUEGA MONARQUÍA.- Un juzgado de Oslo dicta sentencia contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, que está acusado de 40 delitos, entre ellos, cuatro casos de violación, y para el que la Fiscalía pide siete años y siete meses de cárcel. (Texto)

05:30 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- Semanas antes de que el Parlamento Europeo decida si aprobar el euro digital, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, inaugura la conferencia "Dinero en transición: digitalización e innovación en pagos", en la que participan el comisario europeo de economía, Valdis Dombrovskis, y el presidente del Eurogrupo, el griego Kyriakos Pierrakakis.

07:00 GMT.- Bruselas.- UE COMERCIO.- Eurostat publica los datos del comercio internacional de bienes de la UE de abril.

07:00 GMT.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Eurostat publica datos mensuales de la producción industrial en la UE.

08:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO BREXIT.- Conferencia/debate sobre el décimo aniversario del referéndum del Brexit con el grupo "UK in a changing Europe", organizada por la Foreign Press Association Royal Overseas League.

08:00 GMT.- París.- OCDE G20.- La OCDE publica los datos del crecimiento trimestral en los países del G20.

08:00 GMT.- Lisboa.- PORTUGAL BANCO CENTRAL.- Conferencia de prensa de presentación del Boletín Económico de junio de 2026 Sede do Banco de Portugal.

11:00 GMT.- Luxemburgo.- UE AMPLIACIÓN.- La Unión Europea (UE) , Ucrania y Moldavia celebran una conferencia interministerial que marcará el inicio formal del primer bloque de las negociaciones formales para la adhesión de ambos países, lo que supone un primer paso clavo en este proceso. (Texto)

11:45 GMT.- Berlín.- G7 CUMBRE.- El canciller alemán, Friedrich Merz, hace declaraciones antes de partir a Évian (Francia) para participar en la cumbre del G7. (Texto)

15:00 GMT.- Évian.- G7 CUMBRE.- Cumbre de los líderes del G7. (Texto) (Foto) (Video)

16:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO FLAMENCO.- Concierto de Patricia Guerrero y Fahmi Alqhai, dentro del Flamenco Festival London. Asistirá el director del Instituto Cervantes (copatrocinador del festival), Luis García Montero. Piggot Theatre de la National Gallery. (Texto) (Foto)

Oriente Medio y África

Casablanca.- MARRUECOS JUICIO.- Nueva vista del youtuber conocido con el alias "bn nsnes" acusado de ofensa a la religión islámica y maltrato animal tras publicar un vídeo en el que aparece cocinando y comiendo un perro callejero muerto.

Bengasi.- ÁFRICA ASIA PARLAMENTO.- Consejo Parlamentario Asiático-Africano en Libia, bajo el lema 'Visión Futura para las Relaciones África-Asia'

Casablanca.- MARRUECOS JUICIO.- Nueva vista por el juicio de la activista Zineb Kharroubi del colectivo de protestas juvenil Gen Z acusada de incitar a cometer un delito por internet.

06:00 GMT.- Temara.- MARRUECOS SUCESOS.- Se reanuda el juicio del controvertido influencer marroquí 'Bn Nsns', procesado por la difusión de un vídeo en el que cocinó un perro callejero durante la fiesta del cordero, Aid al-Adha, de este año. Tribunal de Primera Instancia

Asia

Pekín.- CHINA MONGOLIA.- El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, visita Mongolia, donde se reunirá con dirigentes mongoles y mantendrá conversaciones con su homóloga, Batmunkh Battsetseg, en las que intercambiarán opiniones sobre las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales y regionales de mutuo interés.

Manila.- FILIPINAS ALEMANIA.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, inicia una visita de Estado en Filipinas, que se extenderá hasta el miércoles, y en la que se reunirá con el líder del país asiático, Ferdinand Marcos Jr.

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El Banco de Japón (BoJ) inicia su reunión de dos días sobre política monetaria.

Pekín.- CHINA BIRMANIA.- El líder golpista de Birmania, Min Aung Hlaing, comienza su visita de Estado a China, en la que se reunirá con su homólogo en el país, Xi Jinping, para profundizar su cooperación estratégica.

Pekín.- CHINA NEPAL.- El ministro de Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, visita China a invitación de su homólogo chino, Wang Yi, en un viaje que servirá para profundizar la cooperación bilateral.

Redacción EFE Internacional

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