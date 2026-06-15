Expresidente paraguayo Fernando Lugo recuerda "huella imborrable" que deja Taty Almeida

Asunción, 14 jun (EFE).- El expresidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012) lamentó el fallecimiento, este domingo, de la activista argentina de derechos humanos y presidenta de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, e indicó que su "compromiso, valentía y coherencia" dejan una "huella imborrable".

"Con profundo pesar recibimos en Paraguay la noticia de la partida de la querida Taty Almeida, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha incansable por la memoria, la verdad, la justicia y los derechos humanos", publicó el exgobernante de izquierda, que en 2008 hizo historia al poner fin a 61 años de hegemonía del Partido Colorado.

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Lugo, alejado de la política después de que sufriera un accidente cerebrovascular (ACV) en agosto de 2022, señaló que Almeida "dedicó su vida a la búsqueda de verdad y justicia" para su hijo Alejandro Almeida y los "30.000 desaparecidos" por la dictadura argentina.

"El compromiso, valentía y coherencia de Taty dejan una huella imborrable en la memoria colectiva de América Latina y en todas las luchas por la vida y la justicia. Honor y gratitud a su legado", agregó Lugo, quien fue destituido de la presidencia de su país en un polémico juicio político legislativo, en 2012, y un año después fue elegido senador, cargo que ocupó hasta 2023.

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Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, conocida como Taty Almeida, nació en 1930 y desde 1979 se incorporó a las Madres de Plaza de Mayo para denunciar la desaparición de su hijo, ocurrida en 1975, a manos de un grupo parapolicial pocos meses antes del comienzo de la última dictadura en Argentina (1976-1983).

La familia de Almeida confirmó en un comunicado el fallecimiento de la activista.

Por su parte, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una vertiente del movimiento creado a mediados de la década de 1970, despidió a su presidenta con un mensaje en Instagram.

"Con un dolor muy profundo, nos toca compartir la noticia más triste: hoy partió nuestra querida Taty Almeida", señaló este movimiento que sigue activo 50 años después.

También la expresidenta Cristina Fernández despidió a Almeida a través de su cuenta de X.

"Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty",publicó. EFE