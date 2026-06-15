Temas del día de EFE Economía lunes 15 de junio de 2026

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán - Estados Unidos e Irán se preparan para firmar esta semana el acuerdo de paz alcanzado con la mediación de Pakistán que permitirá del desbloqueo del estrecho de Ormuz, aunque persisten dudas sobre el tema nuclear y los fondos iraníes congelados.

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EEUU T-MEC

Washington - México y Estados Unidos inician este lunes una nueva ronda de negociaciones para la renovación del acuerdo comercial T-MEC, que ambos tienen con Canadá, que se prevé que se prolongue hasta el 18 de junio y en la que abordarán asuntos como las reglas de origen, la agricultura o las condiciones de competencia equitativa.

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G7 CUMBRE

Evian (Francia) - Los líderes del G7 (EE.UU., Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón) se dan cita desde este lunes en la localidad francesa de Évian, cerca de la frontera con Suiza, con una agenda centrada, entre otros, en los desequilibrios económicos globales, y a la que sumarán como invitados Brasil, India, Corea del Sur, Egipto o Kenia.

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SPACEX BOLSA

Madrid - Tras el debut bursátil de SpaceX, el mayor de la historia, la compañía aeroespacial de Elon Musk se enfrenta ahora a su primera semana de negociación, que será clave para constatar si el interés de los inversores por la compañía es real y confían en sus ambiciosos planes de futuro.

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PANAMÁ CANAL

Ciudad de Panamá - Las centenarias esclusas de Gatún del Canal de Panamá se someten desde este lunes a obras de reacondicionamiento y mantenimiento preventivo en su cámara seca, una estructura de más de 33 metros de ancho y 320 metros de largo que pueden albergar unos 101.000 metros cúbicos de agua.

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AGENDA INFORMATIVA: (Hora GMT):

América

Washington.- EEUU T-MEC.- México y Estados Unidos inician una ronda negociadora de cuatro días, hasta el 18 de junio, para la revisión del acuerdo comercial T-MEC, que ambos tienen con Canadá.

04:30 GMT.- Washington.- G7 EEUU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja a Europa para participar en la cumbre del G7, que se celebra en Evian (Francia).

11:15 GMT.- Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de mayo. (Texto)

Europa

París.- OCDE DIGITAL.- La OCDE publica un informe sobre las políticas de administración digital en los países miembros basado en un nuevo índice.

Évian (Francia).- G7 CUMBRE.- Cumbre de los líderes del G7 (EE.UU., Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón).

05:30 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, inaugura la conferencia 'Dinero en transición: digitalización e innovación en pagos', en la que participan el comisario europeo de economía, Valdis Dombrovskis, y el presidente del Eurogrupo, el griego Kyriakos Pierrakakis.

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07:00 GMT.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Eurostat publica datos mensuales de la producción industrial en la UE.

07:00 GMT.- Bruselas.- UE COMERCIO.- Eurostat publica los datos del comercio internacional de bienes de la UE de abril.

08:00 GMT.- París.- OCDE G20.- La OCDE publica los datos del crecimiento trimestral en los países del G20.

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR OPENAI.- El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman se reúne este lunes con el fabricante de chips Samsung Electronics y las tecnológicas Naver y Kakao. (Texto)

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El Banco de Japón (BoJ) inicia su reunión de dos días sobre política monetaria.

EFE

emm/jrh

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