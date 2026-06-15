Australia celebra el acuerdo entre EE.UU. e Irán y destaca la reapertura de Ormuz

Sídney (Australia), 15 jun (EFE).- El Gobierno de Australia celebró este lunes el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán y consideró que el entendimiento representa una oportunidad para reducir las tensiones en Oriente Medio y aliviar la crisis energética causada por el conflicto.

Washington y Teherán anunciaron este domingo que alcanzaron un acuerdo de paz que será rubricado oficialmente el próximo 19 de junio en Suiza y cuyos detalles todavía no han sido divulgados.

El acuerdo contempla el cese de las hostilidades, iniciadas el 28 de febrero y que desencadenó una escalada regional, y la reapertura de Ormuz, paso marítimo por el que transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

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En un comunicado conjunto, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, dieron la bienvenida al pacto y reiteraron el llamamiento de Camberra a la desescalada y al fin de las hostilidades en la región, incluido el conflicto en Líbano.

"El Gobierno australiano da la bienvenida al acuerdo entre Estados Unidos e Irán", señalaron las autoridades, que subrayaron la necesidad de mantener la contención y el compromiso constructivo para evitar nuevas escaladas y avanzar hacia una solución duradera.

Australia destacó especialmente que el acuerdo contemple medidas para reabrir el estrecho de Ormuz y restaurar la libertad de navegación en esta vía marítima estratégica, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas.

Según Camberra, la normalización gradual del tráfico en el corredor contribuirá a aliviar la presión sobre los precios de la energía y a reducir el impacto económico en distintas regiones, incluida Asia-Pacífico.

Camberra también instó a las partes a aprovechar la coyuntura para impulsar una paz sostenible mediante el diálogo y la diplomacia, al tiempo que reiteró que Irán debe abordar las preocupaciones internacionales sobre su programa nuclear.

En línea con la posición expresada por Australia, Nueva Zelanda también acogió favorablemente los avances hacia un acuerdo de paz.

El ministro de Asuntos Exteriores neozelandés, Winston Peters, celebró la aceptación del Memorando de Entendimiento y calificó el pacto de "paso constructivo" para reducir las tensiones y promover la estabilidad en una región clave para la seguridad económica mundial.

Wellington subrayó además que las alteraciones en el estrecho de Ormuz han tenido "graves impactos" en la economía neozelandesa y en varios países insulares del Pacífico, por lo que valoró las medidas encaminadas a reabrir con seguridad esta ruta marítima estratégica y restablecer la confianza en las cadenas de suministro internacionales. EFE

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