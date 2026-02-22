Chad atisba la guerra de Sudán con los enfrentamientos entre Ejército y RSF en la ciudad fronteriza de Al Tina

El éxodo de refugiados sudaneses hacia Chad ha transformado a este país en el principal receptor del impacto humanitario derivado de la crisis sudanesa, generando temores por la posible propagación del conflicto al otro lado de la frontera. Según informó Europa Press, la ciudad de Al Tina, ubicada en Darfur Norte y próxima a la frontera con Chad, ha enfrentado combates de alta intensidad entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), lo que ha agravado la situación en la región y ha incrementado la tensión en los países vecinos.

De acuerdo con reportes de Europa Press, el control de Al Tina representa un punto estratégico en la crisis actual debido a su proximidad con Chad. Las RSF controlan la mayor parte de Darfur Norte desde meses atrás y han priorizado la consolidación de su presencia en esta ciudad fronteriza. Las hostilidades entre ambos bandos surgieron después de que fracasaran las negociaciones para integrar a los paramilitares en el Ejército, lo que llevó al estallido de la guerra en abril de 2023. Los militares sudaneses, según consignó Europa Press citando fuentes del 'Sudan Tribune', se retiraron temporalmente hacia el territorio chadiano durante una ofensiva inicial de las RSF con el objetivo de reagruparse y lanzar un contraataque, lo que les permitió declarar la recuperación de Al Tina.

A través de su canal de Telegram, las RSF dieron a conocer una versión distinta, asegurando que mantienen el control sobre Al Tina y que su dominio en el área se ha fortalecido durante las horas más recientes. En un comunicado citado por Europa Press, las fuerzas paramilitares afirmaron: “Nuestras fuerzas reafirman su pleno compromiso con la protección de los civiles en la ciudad fronteriza de Al Tina y sus alrededores, facilitando la entrega de ayuda humanitaria a quienes la necesitan y contribuyendo al restablecimiento de los servicios esenciales, en particular en materia de agua y salud, y asegurando la seguridad de la ciudad y sus instalaciones vitales”. Añadieron también que avanzan “liberando los últimos bastiones del Ejército y sus mercenarios en Darfur”.

El medio Europa Press detalló que la disputa sobre el control efectivo de Al Tina persiste mientras la violencia no da tregua, generando preocupación en Chad, país que ya ha recibido a varios cientos de miles de personas desplazadas por el conflicto. El riesgo de una expansión del enfrentamiento hacia suelo chadiano incrementa la incertidumbre y desnuda la fragilidad de la situación en la frontera.

En paralelo al avance de las hostilidades, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta sobre el estado crítico del sistema sanitario en Sudán. Según consignó Europa Press, la agencia dependiente de Naciones Unidas señaló que los ataques a instalaciones de salud y al personal médico colocan a la infraestructura hospitalaria de Sudán en riesgo de colapso total. El comunicado de la OMS difundido en redes sociales alerta de que “los ataques a la salud continúan llevando el sistema de salud de Sudán al borde del abismo, que han herido y matado a pacientes y trabajadores de la salud y dañado las instalaciones”.

La gravedad de la situación quedó patente tras el ataque perpetrado el 15 de febrero en un hospital del estado de Sennar, donde siete personas, incluido un trabajador sanitario, resultaron heridas y tres perdieron la vida, informó Europa Press citando a la OMS. Los trabajadores humanitarios continúan expuestos a elevados peligros, lo que dificulta la prestación de asistencia básica y la distribución de ayuda en las zonas afectadas.

La guerra entre el Ejército sudanés y las RSF inició en abril de 2023 luego de la ruptura de las conversaciones sobre la integración de los paramilitares en las fuerzas armadas regulares, un hecho que derivó en una escalada del conflicto. Europa Press indicó que la proliferación de bandos en la región de Darfur, sumada al deterioro de los servicios esenciales y sanitarios, agrava las consecuencias humanitarias para la población civil.

El papel estratégico de Al Tina radica en su localización en la frontera con Chad, un corredor fundamental tanto para el movimiento de tropas como de personas que buscan refugio. La permanencia de combates en la ciudad y su entorno tensiona aún más la situación humanitaria, en la que las organizaciones internacionales han advertido sobre la urgente necesidad de facilitar rutas seguras para la asistencia y la protección de civiles.

Por su parte, Europa Press reportó que las RSF han destacado su disposición a permitir el acceso humanitario y a colaborar con la restauración de los servicios básicos, aunque la continuidad de los enfrentamientos y la disputa militar por la ciudad presentan grandes obstáculos para alcanzar dichos objetivos.

A medida que las operaciones militares se prolongan, la región de Darfur se enfrenta también a la destrucción de infraestructura vital, lo que incluye clínicas, hospitales y sistemas de acceso al agua, como reflejan los distintos comunicados difundidos por actores internacionales y reproducidos por Europa Press.

Mientras Chad se convierte en un punto de presión regional, la necesidad de una solución política y el refuerzo de la protección humanitaria dominan la agenda de los organismos multilaterales, que alertan sobre el peligro de una escalada en el conflicto y la propagación de la inestabilidad a más países de la región africana.