Las selecciones de Julen Lopetegui y Hernán Darío Gómez se van sin goles

Redacción Deportes, 6 jun (EFE).- Las selecciones de Catar y de El Salvador empataron 0-0 este sábado en un partido amistoso jugado en Los Ángeles con el que los pupilos del espeañol Julen Lopetegui sellaron su preparación para el Mundial 2026, en el que debutarán el 13 de junio contra Suiza.

Los salvadoreños, dirigidos por el colombiano Hernán Darío Gómez, mostraron un juego volcado en ataque, totalmente diferente al defensivo que suelen plantear. Sin embargo, la Azul y Blanco no encontró oportunidades claras para llevarse la victoria.

Los Marrones dirigidos por Lopetegui mostraron por momentos superioridad línea por línea, pero también carecieron de puntería a la hora de anotar.

Al final, optaron por retrasar líneas para probar sus alternativas en defensa.

Fue el tercer partido en la historia futbolística común de ambos países. Catar se impuso por 3-2 en un partido de la Copa Oro de la Concacaf el 25 de julio de 2021, y por 1-0 en un amistoso internacional jugado el 4 de julio de 2021.

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En su preparación para el Mundial 2026, Catar perdió por 1-0 ante Irlanda el 28 de mayo.

La selección de Catar asiste a su segundo Mundial y ha sido emparejada en el Grupo B del que también hacen parte Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Después de debutar ante Suiza en el Estadio Bahía de San Francisco, se medirá con Canadá en Vancouver el 18 de junio y cerrará con los bosnios en Seattle el día 24.

Catar busca superar su campaña en la Copa del Mundo que organizó hace cuatro años, que terminó en el último lugar del Grupo A tras perder con Países Bajos, Senegal y Ecuador.

El Salvador ha comenzado su preparación con un nuevo plan en pos de clasificar para su tercer Mundial. Antes jugó el México 1970 y España 1982.

Alineaciones:

0. Catar: Mahmud Abunada; Pedro Miguel, Issa Laye (m.79, Alhashmi Mohaldin), Jassim Gaber (m.79, Mohammed Al-Manai), Edmilson Junior (m.78, Tashin Mohamed); Akram Afif (m.78, Hassan Al Haydos), Ayoub Al Alawi (m.46, Karim Boudiaf), Homan Al Amin (m.88, Sultan Al Brake); Youssef Abdulrazzaq (m.60, Ahmed Alaa), Boualem Khoukhi y Ahmed Fathy (m.46, Assim Madibo).

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Seleccionador: Julen Lopetegui.

0. El Salvador: Mario González; Sergio Sibrián (m.90+3, Alejandro Cano), Rudy Clavel, Jorge Cruz, Jefferson Valladares; Mauricio Cerritos (m.77, Isaac Portillo), Christian Martínez (m.77, Jairo Henríquez), Marcelo Díaz (m. 77, Danis Cerros); Diego Flores, Nathan Ordaz (m.66, Cristian Gil) y Steven Vásquez (m.61, Mayer Gil).

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Seleccionador: Hernán Gómez.

Incidencias: Partido amistoso de preparación de Catar para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México jugado en el BMO Stadium de Los Ángeles, (California). EFE