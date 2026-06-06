Sonko es reelegido como líder de PASTEF y se posiciona como principal rival de Faye en las próximas elecciones

El presidente del Parlamento de Senegal, Ousmane Sonko, ha sido reelegido este sábado como líder del principal partido, PASTEF-Les Patriots, durante el primer congreso nacional de la formación desde su fundación en 2014 y en plena pugna política tras su destitución como primer ministro por parte del presidente, Bassirou Diomaye Faye.

La ratificación de Sonko, cuya candidatura ha sido la única aceptada por PASTEF, consolida así su posición como la figura política dominante en medio de una fractura con el Gobierno, al que hasta hace poco pertenecía.

Este primer Congreso ha sido presentado por Ousmane Sonko como un "paso decisivo en la transformación de PASTEF", en una dinámica de "reorganización, fortalecimiento de su funcionamiento y de su capacidad para llevar adelante el proyecto político del partido a largo plazo", según ha informado la agencia senegalesa 'APS'.

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La reelección de Sonko llega en un momento delicado para Senegal, en el que los inversores están cada vez más pendientes de cómo abordará el país sus crecientes obligaciones de deuda y cómo restablecerá la confianza tras el descubrimiento en 2024 de miles de millones de dólares en pasivos no revelados anteriormente.

El Gobierno se encuentra en plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un nuevo programa de préstamos en un momento clave en el que el país se enfrenta a miles de millones de dólares en deuda no revelada previamente, dejada por la administración anterior, lo que llevó al FMI a suspender un crédito de 1.800 millones de dólares en 2024.

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Sonko, acérrimo crítico del Fondo, se negó en un momento dado a admitir una reestructuración de la deuda, una postura cuyo duro tono contrastó con el más moderado Faye y con el nuevo primer minsitro, Al Aminou Lo, que no se ha pronunciado al respecto hasta ahora.

La inestabilidad ha crecido en el país después de que las relaciones entre ambos líderes se hayan deteriorado desde que Faye destituyera a Sonko como primer ministro y, posteriormente, este fuese nombrado presidente del Parlamento, un cargo con una significativa influencia sobre el Gobierno. Se espera que ambos se enfrenten en las urnas en 2029.

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