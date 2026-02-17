Guyana estudia construir un segundo gasoducto para diversificar su economía más allá del petróleo

El presidente Irfaan Ali indicó que asociarse con Surinam permitirá que el nuevo gasoducto planeado en Berbice evolucione de un proyecto de tamaño medio a una infraestructura de mayor escala, lo cual impactará diversos sectores económicos. Durante la Conferencia sobre Energía de Guyana, Ali afirmó que la obra, cuya finalización se espera en un plazo breve, será clave para que el país avance en la diversificación de su economía. Según publicó Bloomberg, el mandatario subrayó que gracias a los recursos obtenidos en alta mar, ahora existen oportunidades para impulsar el desarrollo nacional y que la población guyanesa sea beneficiaria directa.

De acuerdo con lo consignado por Bloomberg, el proyecto contempla el transporte de gas natural desde los yacimientos petrolíferos ubicados en aguas profundas hasta la costa este del país, específicamente en la región de Berbice. La finalidad es utilizar ese gas tanto para la generación de energía eléctrica como para fomentar desarrollos industriales. Desde el gobierno se sostiene que esta infraestructura permitirá fortalecer la seguridad energética del país y mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico, especialmente en una zona que enfrenta cortes frecuentes.

El medio Bloomberg detalló que la iniciativa forma parte de un proceso de transformación económica que busca reducir la fuerte dependencia del país de los ingresos petroleros. El gobierno proyecta que, además de la producción de hidrocarburos, Guyana diversificará sus actividades hacia la industria manufacturera, la transformación agrícola y el sector tecnológico, con el objetivo de generar empleo y añadir valor en la propia nación. Irfaan Ali explicó en el marco de la Conferencia sobre Energía de Guyana que estos cambios permitirán que los beneficios de los recursos naturales lleguen a toda la sociedad.

La colaboración con Surinam se presenta como un factor estratégico. Según las declaraciones relevadas por Bloomberg, el presidente Ali considera que sumar esfuerzos con el país vecino permitirá no solo ampliar la magnitud del gasoducto, sino también multiplicar su impacto positivo para ambos territorios mediante la distribución de gas, energía, y la creación de infraestructuras compartidas.

Bloomberg reportó que el primer gasoducto de Guyana se pondrá en marcha a finales de este año. Se espera que permita alimentar con aproximadamente 300 megavatios de electricidad a una nueva central instalada en las proximidades de Georgetown, la capital. Esta central buscará asegurar energía confiable y de bajo costo tanto para industrias como para la población, en un contexto donde la nación afronta desafíos relacionados con la estabilidad del suministro eléctrico. La operación de este gasoducto inicial representa el primer paso en una agenda energética que aspira a ampliar la matriz y la resiliencia del sistema.

En cuanto al contexto petrolero, Bloomberg remarcó que Guyana se posicionó como el segundo mayor productor de crudo en América Latina después de Brasil y desplazando a Venezuela, una situación impulsada principalmente tras el hallazgo de yacimientos costeros por parte de Exxon Mobil en 2015. La producción nacional de petróleo se incrementó desde 120.000 barriles diarios en 2019 hasta cerca de 900.000 barriles diarios proyectados para noviembre de 2025. Este crecimiento acelerado ha colocado al país en un lugar preeminente dentro del mapa energético regional.

El proceso de diversificación incluye, según detalló Bloomberg, no solo la apuesta por la energía y la infraestructura, sino también la intención de estimular nuevos polos de manufactura y de innovación tecnológica. El gobierno sostiene que el aprovechamiento del gas natural nacional, a través de estos gasoductos, representa una vía para que sectores como la agroindustria sumen valor agregado a sus productos, aumentando la competitividad internacional y fomentando el desarrollo local.

En sus declaraciones recogidas por Bloomberg, Ali expresó la intención de que la población guyanesa experimente de manera tangible los beneficios que traen las iniciativas en alta mar. El presidente resaltó la voluntad del gobierno de emplear estos recursos para reducir la desigualdad y ampliar las oportunidades en sectores productivos más allá del petróleo, incluyendo la agricultura y la industria.

El dinamismo mostrado por la economía guyanesa desde la irrupción del llamado boom petrolero ha impulsado, según reportó Bloomberg, una serie de proyectos de infraestructura que buscan poner los pilares para un modelo de desarrollo menos dependiente de un solo recurso. La incorporación del gas natural a la matriz energética y productiva nacional responde a ese propósito, estableciendo las bases para un crecimiento más diverso y sostenible.