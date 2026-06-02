El Parlasur repudia hechos de violencia en Bolivia y pide respetar cláusula democrática

Asunción, 1 jun (EFE).- El Parlamento del Mercosur (Parlasur) repudió este lunes los hechos de violencia en Bolivia en medio de las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, al tiempo que llamó al Gobierno y manifestantes a respetar el Protocolo de Ushuaia, con el que el bloque busca garantizar la estabilidad democrática de los países que lo integran.

En una nota de prensa, el Parlasur hizo un "llamado directo tanto a las autoridades gubernamentales como a la ciudadanía boliviana para deponer posturas extremas y garantizar el cumplimiento estricto de los tratados internacionales vigentes".

En este sentido, los diputados hicieron hincapié en el respeto al Protocolo de Ushuaia, la llamada "cláusula democrática" del bloque, un documento que prevé sanciones políticas y comerciales ante la ruptura del orden constitucional en los Estados parte del Mercosur, el bloque que integran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y al que Bolivia está en proceso de adhesión plena.

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El pronunciamiento del Parlasur se produjo durante la sesión ordinaria celebrada hoy en la Cámara de Diputados de Paraguay, país que ejerce la presidencia del órgano a través del diputado Rodrigo Gamarra.

Con la declaración, el Parlasur enfatiza su rol "como un celoso custodio de la democracia y la paz en la región" latinoamericana, dijo Gamarra citado en la nota de prensa.

Antes de la sesión tuvo lugar una audiencia pública regional denominada "Mujeres Agricultoras: Alimentar el presente, sostener el futuro", promovida por el Frente Parlamentario contra el Hambre (FPCH) y a la que asistieron representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

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Campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) protestan desde inicios de mayo contra el presidente Paz, a quien exigen la renuncia por el supuesto incumplimiento de sus promesas de Gobierno, al tiempo que le acusan de querer privatizar empresas y servicios, algo que niegan las autoridades.

La Paz y la vecina ciudad de El Alto son las más golpeadas por los bloqueos de carreteras. Los cortes de rutas se extendieron desde hace dos semanas a las regiones de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. EFE

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