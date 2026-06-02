Agencias

Irán amenaza con detener el proceso de negociación si Israel no cesa sus ataques contra Líbano

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El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido este lunes de que si Israel no deja de atacar a Líbano, Teherán suspenderá el proceso de negociación para poner fin al conflicto desatado a raíz de la ofensiva lanzada por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra la República Islámica el 28 de febrero.

"Si la agresión israelí contra Líbano continúa, no solo suspenderemos el proceso de negociación sino que nos enfrentaremos directamente al enemigo", ha remarcado Qalibaf en un mensaje publicado en redes sociales aludiendo a una conversación mantenida con su par en Líbano, Nabih Berri.

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Estas declaraciones del jerarca iraní, en las cuales también ha defendido la "hermandad" entre el pueblo libanés y el de Irán, llegan horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, después de haber sostenido una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro 'Bibi' Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en redes sociales en el cual también ha afirmado haber entablado un diálogo telefónico con miembros del partido-milicia chií libanés, Hezbolá, que "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", agregó.

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Horas antes, el magnate republicano aseguró que "no pasa nada" si Irán suspende las negociaciones, arguyendo en declaraciones a la cadena NBC News que eso sería "algo lógico" ya que, a su juicio, "son mejores negociadores que combatientes".

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