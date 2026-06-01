Orsi dice que si cometió un error en compra de su camioneta se hará cargo, tras polémica

Montevideo, 1 jun (EFE).- Tras la polémica generada por la compra de su camioneta particular, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, emitió un mensaje en el que aseguró que si algún organismo de contralor considera que cometió un error él se hará cargo.

"Antes de asumir el cargo, decidí que no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de Presidencia, en particular en el comienzo de la gestión. En esos días, se me planteó la posibilidad de cambiar el auto que tenía, modelo 2020, por la misma marca y modelo, pero versión 2024", explicó el mandatario.

PUBLICIDAD

Y añadió: "Por reunir las condiciones de seguridad y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío, consideré viable la propuesta, condicionado -claro está- a las posibilidades económicas que estuvieran a mi alcance. Como el precio que me propusieron desde la automotora me resultó razonable decidí hacer la compra".

El pasado 25 de mayo, un informe del programa 'Así Nos Va' de Radio Carve habló sobre la declaración jurada de Orsi e indicó que esta tenía inconsistencias.

También, señaló que no había una explicación clara sobre de dónde había salido la diferencia entre su antigua camioneta y la que adquirió.

Un día después, compartió la factura de compra y resaltó que el entonces presidente electo había recibido un descuento de 25.000 dólares en la adquisición del vehículo.

Esto generó polémica y fue criticado por la oposición, que apuntó a que, el día que asumió como presidente, Orsi desfiló en un automóvil de la misma marca.

De hecho, el diputado por el opositor Partido Colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes a Presidencia "para conocer cómo se eligió y bajo qué condiciones se utilizó el vehículo que trasladó al Presidente en la asunción del 1 de marzo de 2025".

PUBLICIDAD

En su mensaje de este lunes, Orsi subrayó: "La elección del eléctrico usado el día de nuestra asunción no se vincula para nada con esta compra. Es más, se empezó buscando otras opciones de marca que no resultaron viables. Y personalmente no estuve a cargo de esta búsqueda".

"Siempre consideré y considero que la verdad no se dibuja, porque, de ser así, se transforma en mentira. Y es verdad también que pude acceder al nuevo auto porque el precio era razonable, lo reconozco, pero jamás hubo algún otro interés ni negociación que esta oportunidad de moverme en un automóvil seguro, sin generar un gasto extra al Estado", dijo el mantatario.

PUBLICIDAD

Asimismo, apuntó que si se entiende que debe pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo hará "sin más demora".

"Pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo. Seguiré adelante trabajando por el bien de mi país y por el permanente encuentro entre los uruguayos. Con la verdad y con la gente", concluyó el presidente. EFE

PUBLICIDAD