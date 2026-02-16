Ikea gana 164 millones en España en su año fiscal 2025, un 22,4% más, y eleva un 2,8% su facturación

El canal digital de Ikea en España registró un avance considerable durante el último año fiscal, alcanzando casi la cuarta parte de la facturación total de la compañía. Según informó este lunes el medio especializado a partir de un comunicado oficial, la plataforma online de Ikea experimentó una subida del 11%, generando ventas por 536,9 millones de euros y pasando a representar un porcentaje significativo en el balance global de la empresa para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025.

Ikea reportó un beneficio neto de 164 millones de euros en España, lo que representa un aumento del 22,4% respecto al ejercicio anterior. El medio consignó también que la facturación total de Ikea aumentó un 2,8% y alcanzó los 1.986 millones de euros tras la venta de 164,3 millones de productos y servicios durante el periodo mencionado.

La compañía indicó que el resultado de explotación ascendió a 130 millones de euros, un incremento del 11,2% con relación al año fiscal previo. Según destacó el CEO y CSO de Ikea en España, Carl Aaby, la firma alcanzó 278 millones de visitas combinadas entre sus tiendas físicas y plataformas digitales: aproximadamente 50 millones de visitantes acudieron a sus tiendas y 228,3 millones lo hicieron de forma online. El ejecutivo resaltó que el crecimiento logrado durante el año no ha supuesto el abandono de los proyectos sociales y comunitarios, ni de la apuesta por continuar acercando el negocio a los hogares mediante precios accesibles y la mejora continua de la experiencia para el cliente.

De acuerdo con el comunicado citado por la prensa, Ikea destinó más de 645.000 euros a proyectos de incidencia social en España durante el último año fiscal. Estas acciones beneficiaron directamente a 1.923 personas y contaron con la participación voluntaria de 13.219 empleados y clientes. El ‘Plan Allen’, una de las principales iniciativas sociales de la firma en el país, concluyó en este periodo tres años de ejecución, con una inversión global de 10 millones de euros destinada a generar procesos de cambio a largo plazo en la sociedad española.

La empresa destacó entre sus cifras la creación de 130 empleos durante el año, lo que llevó la plantilla en España a 9.736 trabajadores. El medio detalló que la organización destinó 5,4 millones de euros adicionales a la mejora de salarios y complementos en el ejercicio, suma que se añade a los 2,7 millones invertidos con el mismo fin el año anterior. Además, Ikea informó sobre la entrega de 15,4 millones de euros a sus empleados mediante los programas One IKEA Bonus y Tack!, premio repartido entre los colaboradores como reconocimiento al desempeño y la situación positiva que reflejan los resultados obtenidos.

En opinión de Carl Aaby, citado por la prensa, la empresa se compromete a seguir impulsando su transformación para asegurar crecimientos futuros, mantener una política de precios accesibles y consolidar la cercanía con los consumidores. El portavoz resaltó que el ejercicio fiscal se caracterizó por el avance sin perder de vista el apoyo a las necesidades reales de las familias y el desarrollo de proyectos centrados en la innovación, generación de empleo y bienestar de los empleados.

Respecto al impacto de la estrategia digital, el medio consignó la tendencia creciente del canal online, que ya representa la cuarta parte de las ventas totales en España. Esto implica una adaptación continua a los hábitos de consumo de los clientes y fortalece la presencia de Ikea en el mercado nacional. En conjunto, la compañía presentó datos que reflejan tanto la expansión del negocio como su implicación en aspectos sociales y laborales, en línea con la estrategia global de la empresa.