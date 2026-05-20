Machado celebra excarcelación de expolicías de Caracas, que "nunca debieron estar presos"

Caracas, 19 may (EFE).- La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado celebró este martes la excarcelación de los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, los presos políticos más antiguos del país, quienes "nunca debieron estar presos".

"Tres venezolanos inocentes que nunca debieron estar presos. Tres familias que padecieron por 23 años la crueldad, la persecución y la tortura de este régimen. Tres policías metropolitanos a quienes el régimen secuestró en el año 2003", escribió Machado en X.

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La exdiputada, para quien ellos estarán en los "libros de historia como los héroes que son", expresó su "cariño y admiración a sus familias, quienes resistieron por tantos años y no dejaron de luchar ni un día".

Además, exigió nuevamente la liberación de "todos" los presos políticos.

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La excarcelación se produce horas después de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara que 300 personas serán liberadas esta semana, entre ellas los tres expolicías, detenidos en 2003 por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

Según la orden de excarcelación de Molina, el tribunal otorgó "la libertad condicional por medida humanitaria".

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Bolívar, Rovaín y Molina fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, acusados por disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

Ese día, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas, Venezuela vivió una profunda crisis política, cuando una marcha opositora se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

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En las inmediaciones de Puente Llaguno, en el centro de Caracas, se originaron enfrentamientos armados, con disparos provenientes de distintos puntos, lo que dejó al menos 19 muertos y decenas de heridos.

El anuncio sobre nuevas liberaciones se produce cuando ONG exigen una investigación independiente y con apoyo internacional de la muerte bajo custodia del Estado en julio de 2025 del preso político Víctor Quero, de la que el Gobierno informó el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció el domingo.

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Hace una semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela. EFE