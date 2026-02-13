SESAL advierte de que la toxina cereulida, detectada en fórmulas infantiles retiradas, no se elimina al recalentar

La Sociedad Española de Seguridad y Calidad Alimentarias (SESAL) ha advertido de que la toxina cereulida no se elimina con el recalentamiento doméstico, ya que el principal riesgo no radica únicamente en la presencia de la bacteria, sino en la toxina que esta haya podido formar previamente en el alimento.

Así se ha mostrado la SESAL tras la reciente retirada internacional de alimentos infantiles por la posible presencia de toxina cereulida y que ha generado gran preocupación en el sector alimentario y entre consumidores.

Por ello, como señala la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos. No obstante, SESAL subraya que los casos detectados que pudieran tener relación con este incidente no han revestido gravedad hasta la fecha.

En este contexto, la Sociedad ha indicado que esta retirada internacional ha puesto de manifiesto la importancia de comprender este peligro alimentario, sus implicaciones para la salud pública y las medidas necesarias para reforzar el control en la industria.

SESAL ha explicado que la toxina cereulida es sintetizada por determinadas cepas de 'Bacillus cereus' (cepas eméticas) y destaca por su extrema estabilidad, así como por la posible presencia de toxina preformada, generada en el alimento antes del consumo, y que sigue presente en el mismo, incluso con ausencia posterior de bacterias viables.

"Por ello, su presencia en alimentos listos para el consumo representa un riesgo relevante, especialmente en poblaciones vulnerables como lactantes, personas inmunodeprimidas o de edad avanzada. Los síntomas asociados a su ingesta son náuseas y vómitos intensos en las 0,5-5 horas posteriores. No obstante, pueden darse casos que revistan gravedad", detalla.

EL 'BACILLUS CEREUS' ESTÁ PRESENTE EN CEREALES, LECHE Y CARNE

'Bacillus cereus' es un microorganismo ubicuo en el medio ambiente y presente de forma habitual en materias primas de origen vegetal y ganadero (cereales, especias, leche, carne, hortalizas). Su capacidad de formar esporas le permite resistir a tratamientos térmicos y persistir en ambientes húmedos, ácidos, con alta salinidad o incluso en refrigeración.

El riesgo de contaminación abarca numerosas familias de alimentos, como alimentos preparados listos para consumo (carne, pescado, arroz, pasta, verduras), cremas, sopas, leche y derivados lácteos, alimentos infantiles (leche en polvo, cereales), así como especias y mezclas secas.

"Además, es capaz de formar biofilms, lo que aumenta su supervivencia en entornos industriales. La utilización de materias primas tratadas por calor y de tratamientos térmicos a lo largo de los procesos de producción alimentaria favorece la selección de este tipo de microorganismos, lo que aumenta la frecuencia de su presencia en los ambientes de producción, siendo frecuente su detección en biofilms", añade la Sociedad.

Respecto a su control en la industria, la Sociedad afirma que las estrategias deben centrarse en evitar la contaminación, impedir el crecimiento de cepas eméticas y bloquear la síntesis de toxina. Para el control analítico de este peligro, añade SESAL, se utilizan diferentes técnicas, como cultivo de 'B. cereus', PCR de genes eméticos y la detección de la toxina por técnicas cromatográficas (LC-MS/MS).

Además, destaca que la detección cromatográfica permite detectar y cuantificar directamente la toxina que constituye el peligro en sí misma sin que los dos primeros métodos dejen de ser herramientas útiles para el control microbiológico de este peligro.