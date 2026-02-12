Un informe señala un déficit de pescado azul en los comedores escolares: solo el 26% cumple con la recomendación

El informe presentado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín (OPROMAR) identifica que solo el 49,7 por ciento de los comedores escolares detalla todos los ingredientes de sus menús. Esta limitación dificulta el control sobre la variedad y la calidad nutricional de los alimentos que reciben los niños. Según informó el medio, este déficit de información afecta la verificación de los estándares establecidos en el Real Decreto 315/2025, que entrará en vigor en abril, y supone un obstáculo para la supervisión y mejora de la alimentación escolar.

El análisis, dado a conocer este jueves en Madrid, abarca 2.738 comedores de centros públicos de educación primaria distribuidos por las 17 comunidades autónomas españolas. Tal como consignó la FEN al presentar sus resultados, un 96,7 por ciento de los comedores evaluados cumple con la frecuencia semanal recomendada de pescado —entre una y tres raciones por semana— aunque existe un predominio notable del pescado blanco sobre el azul. Según el informe, únicamente el 26,1 por ciento de los centros alcanza el umbral mínimo recomendado para el consumo de pescado azul, marcado en tres o más raciones mensuales.

El estudio identifica un elevado nivel de concentración en la oferta de especies: la merluza figura en el 91,7 por ciento de los menús, mientras que el bacalao está presente en el 46,9 por ciento. Dentro de las especies de pescado azul, el salmón y el atún se reparten el protagonismo con una presencia del 44,8 por ciento cada uno. A pesar de estas cifras, el atún suele utilizarse mayoritariamente como ingrediente secundario, ya que solo un 6,8 por ciento de los menús lo emplean como protagonista del plato principal, detalló el informe citado por FEN y OPROMAR.

Además, el estudio identifica solo 16 especies de pescado blanco y 8 de pescado azul que se consumen de forma regular en los comedores escolares evaluados. Los moluscos figuran en el 15,6 por ciento de los casos, mientras que los crustáceos apenas aparecen en el 0,5 por ciento de los menús analizados. Estos datos revelan una gama reducida de especies y una presencia muy limitada de determinados grupos marinos en la dieta infantil escolar.

Según alertaron los autores de la investigación, tres de cada cuatro comedores no alcanzan los niveles recomendados de omega-3 para garantizar un desarrollo neurológico adecuado en los niños. De acuerdo con FEN y OPROMAR, la falta de pescado azul en los menús escolares ha sido identificada como un problema relevante al tratarse de especies con un aporte significativo de ácidos grasos y micronutrientes fundamentales para el crecimiento. Rosaura Leis, presidenta de la Fundación Española de la Nutrición, subrayó que el pescado aporta además proteínas, vitaminas y minerales, todos ellos elementos necesarios para la infancia, y que “hay que revertir esta situación”.

El informe de FEN y OPROMAR también resalta la insuficiencia de información nutricional ofrecida por los centros educativos. Solo un 57 por ciento de los comedores proporciona información completa acerca de los valores energéticos y los macronutrientes, lo que impide que las familias y los responsables puedan comprobar si la dieta cumple con los estándares nutricionales y si los menores ingieren la cantidad adecuada de nutrientes.

Ante este panorama, el documento recomienda que la implementación del Real Decreto 315/2025 no se limite a una valoración teórica de los menús. Los responsables del informe defendieron la necesidad de incorporar supervisiones periódicas y, cuando sea posible, analizar los menús mediante métodos bromatológicos o al menos mediante el pesaje efectivo de los ingredientes utilizados en cada plato, como publicó FEN. Esta propuesta apunta a garantizar que la teórica adecuación nutricional se traduzca en una alimentación real para los estudiantes.

Además de estas recomendaciones, el informe hace hincapié en la importancia de exigir legalmente la disponibilidad inmediata y completa de la información nutricional en todos los centros escolares. Según lo detallado por OPROMAR y FEN, la falta de transparencia no solo impide evaluar la calidad de la dieta, sino que obstaculiza el seguimiento de la futura normativa nacional y la valoración por parte de autoridades sanitarias y familias.

El análisis revela, además, grandes diferencias territoriales en el consumo de pescado azul. De acuerdo con los datos recogidos y publicados por la FEN, Aragón lidera el ranking nacional con un 74,4 por ciento de cumplimiento en la oferta de estas especies, seguida de Castilla-La Mancha, con un 59,1 por ciento. En cambio, la Comunidad Valenciana alcanza solo un 6,2 por ciento, Cataluña un 2,7 por ciento y Murcia no reporta consumo alguno de pescado azul en los menús escolares de los centros estudiados. La FEN destacó que, contra lo esperado, las comunidades interiores registran una oferta superior a las costeras en cuanto a pescado azul en los menús escolares.

Según la clasificación resultante del estudio, el 30 por ciento de los comedores evaluados cumple con los estándares nutricionales previstos, mientras que un 40 por ciento requiere modificaciones de carácter moderado. El 30 por ciento restante presenta una situación que el informe califica como crítica y para la cual los autores consideran que se requieren intervenciones urgentes, tanto a nivel de selección de especies como de comunicación y transparencia en la información nutricional.

La investigación también recomienda impulsar la formación específica de los profesionales que se encargan de la elaboración y supervisión de los menús escolares. Según el documento presentado por OPROMAR y FEN, esta capacitación permitiría mejorar la planificación, la selección de especies y la elaboración de platos equilibrados desde el punto de vista nutritivo.

El director gerente de OPROMAR, Juan Carlos Martín, destacó al medio la conveniencia de aumentar la supervisión y vigilancia, dado que el próximo Real Decreto exigirá entre una y tres raciones de pescado a la semana en los menús escolares. La investigación, lanzada en el contexto de debate promovido por la futura normativa, detalla que una vigilancia efectiva y una mayor transparencia permitirían cumplir con los objetivos de nutrición infantil fijados por las autoridades.

FEN y OPROMAR subrayan, en su informe, la importancia de mejorar tanto la calidad de la oferta de pescado azul en las escuelas como la comunicación sobre el contenido de los menús. Recalcan que solo unas intervenciones coordinadas, basadas en la transparencia y la vigilancia, garantizarán que los beneficios nutricionales del pescado se trasladen plenamente a la dieta infantil.