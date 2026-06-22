Justicia española condena a exministro del gobierno de Sánchez a 24 años de cárcel

Madrid, 22 jun (EFE).- El Tribunal Supremo español condenó este lunes al exministro de Transportes durante el gobierno de Pedro Sánchez José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel por irregularidades en la compra de mascarillas en plena pandemia y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.

Por unanimidad, los siete magistrados imponen asimismo una pena de 19 años de prisión para su exasesor Koldo García, mientras que al tercer acusado, el comisionista Víctor de Aldama -que confesó el pago de mordidas (coimas)- le condenan a 4 años y medio, pero le suspenden la pena.

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Ábalos, que fue hombre de confianza del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y número tres del partido socialista (PSOE), fue juzgado, junto con su exasesor Koldo García y el comisionista Aldama en un caso por presuntas comisiones ilegales en contratos de compras de mascarillas durante la pandemia de covid. EFE