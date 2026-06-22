Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 jun (10.00 GMT)

Madrid, 22 jun (EFE).-

Gaza.- Un ataque del Ejército israelí en ciudad de Gaza este lunes mató a una adolescente e hirió a al menos cinco personas, según informaron fuentes médicas del enclave palestino.

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Londres.- Keir Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro británico tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

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Londres.- El activista proeuropeo Steve Bray protesta en Londres para reclamar el reingreso del Reino Unido en la Unión Europea, a pocos días de cumplirse el décimo aniversario del referéndum del Brexit.

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Luxemburgo.- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, en Luxemburgo y previamente atiende a los medios.

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Ciudad de Panamá.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó la noche de este domingo al ultraderechista Abelardo de la Espriella por su ajustado triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, según el conteo preliminar, y le deseó el "mayor de los éxitos".

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Jerusalén.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, felicitó este lunes al ultraderechista Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia.

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Bali (Indonesia).- El Banco de Indonesia ha instado a que todas las transacciones turísticas en todo el país se realicen en rupias, la moneda local, en un intento de las autoridades de respaldarla ante su reciente caída.

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Ras Laffan (Catar).- Al menos 54 personas resultaron heridas de diversa consideración y otras 18 siguen desaparecidas en Catar por un incendio producido en una fábrica de la Ciudad Industrial de Ras Laffan, operada por QatarEnergy, y que fue atacada por Irán durante la guerra entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica.

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Tulla Mulla Ganderbal (India).- Devotos han acudido este lunes al templo Kheer Bhawani, en Tulla Mulla Ganderbal, India, para orar a la diosa hindú Kheer Bhawani.

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alm/EFE

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