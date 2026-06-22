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Andy Burnham confirma que se presentará para suceder a Starmer

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Londres, 22 jun (EFE).- El exalcalde de Mánchester Andy Burnham confirmó este lunes que se presentará para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y como primer ministro del Reino Unido, según afirmo en su cuenta de X.

De camino en tren hacia Londres, donde asumirá su escaño como diputado, Burnham dijo en esa red que la dimisión este lunes de Starmer, quien reconoció haber perdido la confianza de su formación, "marca el inicio de una transición y es importante que este proceso se lleve a cabo de forma ordenada y responsable".

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"Yo me presentaré como parte de este proceso", afirmó Burnham. EFE

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