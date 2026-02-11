Una variante genética podría predisponer a la obesidad temprana en adultos jóvenes

Redacción Ciencia, 11 feb (EFE).- Los orígenes de la obesidad son mucho más complejos de lo que se creía y la genética tendría un papel importante. Un nuevo estudio ha identificado una variante que puede predisponer a los adultos jóvenes, al afectar a la leptina, "la hormona del hambre".

El panorama genético de la obesidad es, en gran medida, desconocido, ya que hasta ahora solo han identificado 14 genes que pueden contribuir, pero un nuevo estudio ha señalado cómo algunas variantes genéticas raras pueden predisponer a los adultos jóvenes.

La investigación que publica Science Translational Medicine comenzó con una secuenciación profunda en 2.295 casos de jóvenes en China que desarrollaron obesidad de aparición temprana y de 2.292 controles delgados, con lo que identificaron cinco genes (TUB, NR4A3, HIST1H4D, DXO y TELO2) con mutaciones relacionadas con la obesidad.

El equipo se centró en una variante rara del gen TUB, la cual estaba presente en el 1,83 % de las personas con obesidad, frente al 1,35 % de los controles.

Encabezado por el Centro Nacional de Investigación para Enfermedades Metabólicas de China investigó el mecanismo subyacente de la variante humana TUB p.R364G en el desarrollo de la obesidad, para lo que usaron modelos genéticos de ratón.

Esa mutación hizo que la proteína TUB se acumulara en una ubicación incorrecta dentro de las células (normalmente se localiza en la membrana celular y en el citoplasma). Así, los ratones portadores de p.R364G comían en exceso y desarrollaban obesidad rápidamente.

En condiciones normales, la proteína TUB actúa a través de la vía de señalización STAT3 para potenciar los efectos de la leptina, que suprime la sensación de hambre después de las comidas.

Sin embargo, la mutación p.R364G debilitaba la respuesta del organismo a la leptina, lo que predisponía a los ratones a la obesidad.

El equipo advirtió de que el tamaño de la muestra es relativamente pequeño y propuso que se realicen estudios a mayor escala para validar sus genes candidatos relacionados con la obesidad.

El trabajo, según la publicación, es "un gran avance en la definición de los orígenes genéticos de la obesidad", que actualmente supone una importante carga para la salud pública en todo el mundo.