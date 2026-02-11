Suben a 25 los muertos en un ataque de rebeldes ligados al EI en el este de RD del Congo

El martes se localizaron cuatro cadáveres adicionales en la localidad de Mambimbi-Isigo, dentro del territorio de Lubero en la provincia de Kivu del Norte, lo que incrementó la cifra total de fallecidos a 25 tras un ataque masivo ocurrido el pasado fin de semana. La información fue confirmada por Kasaho Kanyamulamba Boniface, responsable del área administrativa de Bapakombe, al portal de noticias congoleño 7sur7, según reportó EFE. El ataque ha intensificado el temor entre los habitantes, provocando desplazamientos forzados y el éxodo de familias que buscan seguridad lejos de la violencia desatada por grupos armados.

De acuerdo con EFE, el asalto se produjo entre la noche del viernes y la jornada del sábado en Mambimbi-Isigo y ha sido atribuido a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una milicia de origen ugandés que mantiene bases en las provincias orientales de Kivu del Norte e Ituri. El episodio obligó a la población local a abandonar precipitadamente sus hogares, desplazándose hacia otras comunidades consideradas más seguras, como Njiapanda y Manguredjippa, detallaron las autoridades.

Boniface pidió a los habitantes de la región extremar las precauciones y colaborar con las autoridades, recomendando que se informe de inmediato a las fuerzas de seguridad sobre cualquier actividad sospechosa. La solicitud busca mitigar el clima de inseguridad y prevenir nuevos asaltos por parte del grupo armado, según consignó EFE.

Las ADF, cuya actividad se ha documentado en varias provincias del este de la República Democrática del Congo, han sido responsables de numerosos ataques contra la población civil. Aunque la organización tiene raíces en Uganda, las autoridades de ese país han señalado que el grupo también lleva a cabo incursiones dentro de su territorio. En noviembre de 2021, los ejércitos de Uganda y la República Democrática del Congo lanzaron una operación militar conjunta contra las ADF, pero la ofensiva no logró erradicar los ataques, de acuerdo con los reportes recogidos por EFE.

En cuanto a sus motivaciones, la conexión entre las ADF y el Estado Islámico permanece poco clara. Según explicó EFE, el Estado Islámico ha reivindicado en ocasiones acciones perpetradas por las ADF, aunque los expertos del Consejo de Seguridad de la ONU no han hallado evidencias directas de apoyo por parte del grupo yihadista a la milicia. De todas formas, desde marzo de 2021 el Gobierno de Estados Unidos cataloga a las ADF como una "organización terrorista" vinculada al Estado Islámico.

El panorama de seguridad en el este de la República Democrática del Congo resulta complejo y volátil. Desde 1998, la región se encuentra inmersa en conflictos impulsados por más de un centenar de grupos armados y enfrentamientos con el Ejército nacional. A pesar de la presencia de la misión de paz de Naciones Unidas en el país, conocida como Monusco, la inestabilidad persiste. El medio EFE detalló cómo esta situación sigue provocando situaciones de violencia recurrente y desplazamientos masivos de civiles que buscan escapar de los enfrentamientos.

Las cifras actualizadas sobre la masacre muestran el impacto inmediato en las comunidades locales, que además de las víctimas fatales, reportan personas desaparecidas y el desarraigo de quienes se han visto obligados a huir. La información recopilada por EFE ilustra que la inseguridad permanente, combinada con la multiplicidad de actores armados y la fragilidad de los esfuerzos militares y humanitarios, continúa marcando el día a día en Kivu del Norte y otras zonas afectadas de la República Democrática del Congo.