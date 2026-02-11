Bolivia negocia con el FMI un préstamo de hasta 2.772 millones de euros

Bolivia está debatiendo un acuerdo a medio y largo plazo, conocido como Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (SAF), para pedir prestado entre 2.600 y 3.300 millones de dólares (2.184 y 2.772 millones de euros, respectivamente) en financiamiento, según avanzó 'Bloomberg'.

La cifra negociada entre funcionarios del Gobierno de Rodrigo Paz y el personal del organismo internacional equivale a entre ocho y diez veces su cuota del FMI, según personas familiarizadas con las negociaciones citadas por el medio.

A cambio, el país se comprometería a implementar reformas estructurales destinadas a restablecer el crecimiento y la sostenibilidad fiscal, dos indicadores que se deterioraron durante las últimas dos décadas.

El mecanismo SAF proporcionaría a Bolivia un período de gracia de al menos cuatro años y medio antes de iniciar el pago de la deuda. Los fondos del FMI se desembolsan normalmente en plazos y están vinculados al cumplimiento de objetivos políticos acordados con el prestamista.

Sin embargo, Bolivia estaría buscando un desembolso inicial importante, conocido como 'frontloading', conseguido por Argentina hace un año en el marco de un programa del FMI valorado en 20.000 millones de dólares (16.806 millones de euros).

Según las fuentes citadas por 'Bloomberg', las conversaciones sobre el préstamo a Bolivia se centran en las condiciones previas que el país deberá cumplir para acceder a la financiación, en las que la devaluación de la moneda es una parte fundamental de las medidas previas exigidas por el FMI.

Durante más de una década, el tipo de cambio oficial de Bolivia se fijó en unos 7 bolivianos por dólar. Ante esta medida, el banco central del país ha comenzado a publicar un tipo de referencia más débil, actualmente en torno a los 9 bolivianos por dólar.