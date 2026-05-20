Agencias

Petro denuncia el intento de secuestro de senador oficialista en el suroeste de Colombia

Guardar

Bogotá, 19 may (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes que el senador Alexander López, del partido oficialista Pacto Histórico, fue víctima de un intento de secuestro, sin precisar inicialmente más detalles sobre lo ocurrido.

"Acaban de intentar secuestrar al senador Alexander López. Espero noticias de la Policía más analíticas porque hasta ahora suceden los hechos", dijo el mandatario durante una intervención en un encuentro con jóvenes realizado en Bogotá.

PUBLICIDAD

El anuncio de Petro se produjo mientras hablaba sobre el clima de violencia política en el país y hacía referencia a las amenazas y ataques contra dirigentes y líderes sociales en medio del actual escenario preelectoral.

Posteriormente, López confirmó a la emisora Blu Radio que el hecho se registró en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, en el suroeste del país, cuando hombres armados, presuntamente integrantes de disidencias de las FARC, dispararon ráfagas de fusil contra una de las camionetas de su esquema de seguridad.

PUBLICIDAD

Según el senador, el ataque fue dirigido contra el vehículo blindado que habitualmente utiliza, aunque en ese momento él se desplazaba en otra camioneta perteneciente al esquema del senador Kevin Gómez, circunstancia que evitó que resultara herido.

El congresista señaló además que tras el ataque continuó su desplazamiento hacia Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Hasta el momento, ni la Policía ni las Fuerzas Militares han entregado un reporte oficial detallado sobre los responsables o las circunstancias del ataque.

El hecho se conoce en un contexto de deterioro de la seguridad en varias regiones del suroeste colombiano, donde operan grupos disidentes de las FARC dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas, especialmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Venezuela anuncia que liberará 300 presos esta semana por ser menores de edad, mayores de 70 años o enfermos

Venezuela anuncia que liberará 300 presos esta semana por ser menores de edad, mayores de 70 años o enfermos

El republicano crítico de Trump pierde las primarias para el Congreso en Kentucky

Infobae

México frena polémico megaproyecto turístico 'Perfecto Day' en el Caribe

Infobae

Alianza opositora venezolana visitará Panamá con Machado, para trabajar en la "transición"

Infobae

Siete incendios forestales avivados por los vientos queman en el sur de California (EEUU)

Infobae