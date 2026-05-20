El republicano crítico de Trump pierde las primarias para el Congreso en Kentucky

Washington, 19 may (EFE).- El congresista Thomas Massie, uno de los principales críticos internos en el Partido Republicano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió este martes las primarias de Kentucky para la Cámara de Representantes, ante el contendiente, respaldando por el mandatario.

Massie, quien se forjó una reputación como antagonista de Trump dentro del Partido Republicano, perdió su contienda en las primarias, en una nueva muestra del dominio del presidente sobre las elecciones internas como sucedió en Indiana y Luisiana recientemente.

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Eid Gallrein, un exmiembro de las fuerzas especiales de la Marina, fue respaldado públicamente por Trump, para que en noviembre pueda competir por el escaño en el Congreso y recibió el 54% de los votos en las primarias, sobre el 46% de Massie, de acuerdo con conteos preliminares.

Trump intervino en la votación al definir a Massie, que se ha enfrentado en la Cámara a las políticas del presidente, como "el peor congresista en la larga y gloriosa historia del Partido Republicano".

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Massie votó en contra del proyecto de impuestos y gastos de Trump y fue coautor junto con el demócrata Ro Khanna de la ley que obligaba al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los documentos del caso Jeffrey Epstein.

Kentucky es un estado tradicionalmente conservador del sur de Estados Unidos y cuenta con seis escaños a la Cámara de Representantes, la mayoría de los cuales han estado en manos del Partido Republicano durante los últimos ciclos electorales.

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El estado se ha consolidado como un bastión del voto republicano en elecciones federales, lo que hace que las primarias del partido sean, en la práctica, la contienda más determinante para definir quién ocupará finalmente el escaño en Washington.

En paralelo, en el resto de las primarias republicanas en Kentucky, el congresista Andy Barr se impuso en la contienda republicana para el Senado estatal, desplazando a Mitch McConnel, quien ha sido parte del Congreso de forma interrumpida dese 1985.

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Trump ya influyó con sus mensajes en las primarias de Luisiana este fin de semana, donde logró que el senador Bill Cassidy fuera derrotado frente a Julia Letlow, y aborda este proceso de elección de candidatos como un test para medir su poder en las bases republicanas.

En Georgia, el republicano Buddy Carter encabezó las primarias con ventaja sobre Mike Collins, mientras el candidato respaldado por el gobernador Brian Kemp, Derek Dooley, quedó en segundo lugar, según resultados preliminares.

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En Alabama, el senador republicano Tommy Tuberville ganó con amplia diferencia la primaria para la gobernación tras abandonar la carrera al Senado y en Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro avanzó sin oposición en su camino a la reeleción. EFE